FT: Ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών στην Αλάσκα

Για να θεωρηθεί επιτυχής η σύνοδος, πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της Ουκρανίας, ανεξάρτητα από ό,τι άλλο προταθεί, γράφουν οι FT

Αλάσκα

Ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών είναι ένας τομέας που θα μπορούσε να προσφέρει μια γρήγορη «νίκη» στους δύο ηγέτες την Παρασκευή, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε πρόθυμος να θέσει το ζήτημα στον Τραμπ στις δηλώσεις του την Πέμπτη.

Η Μόσχα ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συνθήκη New START το 2023 και η Ουάσιγκτον απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Η τελευταία εναπομείνασα συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026.

«Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι ο Πούτιν θα προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή του Τραμπ και όλων των υπολοίπων από την Ουκρανία με το ‘λαμπερό αντικείμενο’ του ελέγχου των πυρηνικών όπλων», δήλωσε η Ρόουζ Γκότεμολερ, η οποία ήταν η επικεφαλής διαπραγματεύτρια των ΗΠΑ για τη συνθήκη New START.

«Για να θεωρηθεί επιτυχής η σύνοδος, πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της Ουκρανίας, ανεξάρτητα από ό,τι άλλο προταθεί», πρόσθεσε.
 

