FT: Ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών στην Αλάσκα

Ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών είναι ένας τομέας που θα μπορούσε να προσφέρει μια γρήγορη «νίκη» στους δύο ηγέτες την Παρασκευή, σύμφωνα με τους Financial Times.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε πρόθυμος να θέσει το ζήτημα στον Τραμπ στις δηλώσεις του την Πέμπτη.
Η Μόσχα ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συνθήκη New START το 2023 και η Ουάσιγκτον απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Η τελευταία εναπομείνασα συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026.
«Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι ο Πούτιν θα προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή του Τραμπ και όλων των υπολοίπων από την Ουκρανία με το ‘λαμπερό αντικείμενο’ του ελέγχου των πυρηνικών όπλων», δήλωσε η Ρόουζ Γκότεμολερ, η οποία ήταν η επικεφαλής διαπραγματεύτρια των ΗΠΑ για τη συνθήκη New START.
«Για να θεωρηθεί επιτυχής η σύνοδος, πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα της Ουκρανίας, ανεξάρτητα από ό,τι άλλο προταθεί», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.