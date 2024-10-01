Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμεντινετζάντ υποστήριξε ότι ο επικεφαλής της μονάδας, που δημιούργησαν οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν για την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων της Μοσάντ στη χώρα, ήταν κρυφός πράκτορας της οργάνωσης του Ισραήλ.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αχμαντινετζάντ υποστήριξε επίσης ότι άλλοι 20 πράκτορες της ιρανικής ομάδας πληροφοριών που ήταν επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση των ισραηλινών κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων δούλευαν κατά της Τεχεράνης.

Οι φερόμενοι ως διπλοί πράκτορες παρείχαν στο Ισραήλ ευαίσθητες πληροφορίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Ιράν.

Παράλληλα, ο ίδιος είπε ότι οι συγκεκριμένοι διπλοί πράκτορες έφεραν εις πέρας με επιτυχία κάποιες από τις δραστηριότητες της Μοσάντ εντός Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής εγγράφων του πυρηνικού προγράμματος το 2018 που μεταφέρθηκαν από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, την αποκάλυψη των οποίων έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα έγγραφα πιστεύεται ότι αποτέλεσαν το επιχείρημα για να πεισθεί ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει από την πυρηνική συμφωνία ανάμεσα στις παγκόσμιες δυνάμεις και το Ιράν.

Ο Αχμαντινετζάντ ισχυρίστηκε ότι ο διπλός πράκτορας και επικεφαλής της μονάδας αντικατασκοπείας, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε ο 2021, αλλά και όλοι οι άλλοι έφυγαν από το Ιράν και πλέον ζουν στο Ισραήλ.

Άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κάνει λόγο για διείσδυση της Μοσάντ στο Ιράν. Ένας πρώην Ιρανός υπουργός που υπηρέτησε ως σύμβουλος του πρώην προέδρου Χασάν Ροχανί δήλωσε το 2022 ότι ανώτεροι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους λόγω της «διείσδυσης» της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι σε μία άλλη εξέλιξη, η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, επικαλούμενη λιβανική πηγή, ανέφερε το Σάββατο ότι το Ισραήλ ενημερώθηκε για την παρουσία του Νασράλα στο σημείο που χτυπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Βηρυτό από Ιρανό.

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του Νασράλα, οι Ιρανοί οδήγησαν τον Ανώτατο Ηγέτη τους Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ασφαλή τοποθεσία.

Τον Ιούλιο, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκε από έκρηξη στον ξενώνα της Τεχεράνης όπου διέμενε κατά τη διάρκεια επίσκεψης για να παραστεί στην ορκωμοσία του Μεσουντ Πεζεσκιάν.

Μέρες μετά το θάνατο του Χανίγια, το Ιράν συνέλαβε τουλάχιστον 20 άτομα για ύποπτη σχέση με τη δολοφονία, ανέφεραν σε δημοσίευμά τους τότε οι New York Times, επικαλούμενο δύο Ιρανούς.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ανώτεροι Ιρανοί αξιωματικοί της υπηρεσία πληροφοριών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και προσωπικό του ξενώνα που διοικείται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι Ιρανοί φοβήθηκαν ότι μια μεγάλη παραβίαση της ασφάλειας μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων κατέστησε δυνατή τη δολοφονία.



