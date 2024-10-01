Νόμιμο χόμπι: Άνοιγμα κλειδαριών χωρίς κλειδί

Έχουν αδιαμφισβήτητα ένα χόμπι αλλιώτικο απ' τα άλλα. Ο Χάικο και ο Στέφεν από την Φρανκφούρτη είναι μέλη του παγγερμανικού «Συλλόγου Φίλων της Τεχνολογίας Κλειδώματος». Και οι δύο εργάζονται σε εταιρίες πληροφορικής και προτιμούν να μην αποκαλύψουν το όνομά τους σεβόμενοι τους εργοδότες τους, παρά το γεγονός ότι αυτό που κάνουν είναι απολύτως νόμιμο. Γνωρίζουν όμως καλά ότι συχνά η κοινή γνώμη έχει διαφορετική άποψη για το, ομολογουμένως, ασυνήθιστο χόμπι τους. Το ότι ο Χάικο εργαζόταν παλαιότερα σε κρατητήριο αιτιολογεί από μόνο του την απόφασή του να παραμείνει ανώνυμος.



Ανοίγουν κλειδαριές χωρίς κλειδί. Στον Χάικο αρέσει το αποκαλούμενο lockpicking, διότι όπως λέει έχει «την αύρα του αδύνατου και σε κάνει να αισθάνεται σαν Τζέιμς Μποντ».Από την πλευρά του ο Στέφεν βρίσκει την τεχνολογία των κλειδαριών «ένα απίστευτα πολύπλοκο θέμα». Το παρομοιάζει με ένα παζλ, ένα μοντέλο πλοίου σε μπουκάλι ή κινέζικο τάνγκραμ: Ο κατασκευαστής θέτει ένα δύσκολο πρόβλημα με το λουκέτο ή την κλειδαριά, βάζοντας όλη τη μαεστρία του στην παραγωγή και οι χομπίστες κλειδαράδες προσπαθούν να λύσουν τον «γρίφο». Ο πιο σημαντικός κανόνας του lockpicking είναι ότι η κλειδαριά δεν πρέπει να καταστραφεί.

Παραβιάζουν μόνο κλειδαριές που τους ανήκουν

Οι δύο άνδρες είναι μέλη του παγγερμανικού Συλλόγου από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.



Υπάρχουν συνολικά 15 παραρτήματα σε όλη τη Γερμανία με περισσότερα από 1.000 ενεργά μέλη. Στη Φρανκφούρτη, 8 με 10 μέλη συναντώνται μία φορά το μήνα για να μιλήσουν για τον κόσμο της κλειδαριάς, τις παραβιάσεις και τον εξοπλισμό. Μια φορά η συνάντησή τους έγινε σε δωμάτιο δίπλα σε μπυραρία. Η ώρα πέρασε και ο ιδιοκτήτης φεύγοντας τους κλείδωσε κατά λάθος μέσα. Εννοείται βέβαια ότι τα μέλη του συλλόγου βγήκαν έξω στο πι και φι. Κάποια από αυτά είχε μαζί το σετάκι με πολύτιμα εργαλεία ακρίβειας, τα οποία χωρούν σε κουτάκι μεγέθους κινητού.



Όσο καλύτερη η ποιότητα κατασκευής της κλειδαριάς, τόσο δυσκολότερη είναι η παραβίασή της. Οι χομπίστες εκμεταλλεύονται προς όφελός τους κάθε αδύνατο σημείο της κατασκευής μετακινώντας με τα εργαλεία ακριβείας τους επιμέρους ακίδες ή δίσκους μέχρι να ανοίξει η κλειδαριά. Οι κανόνες του συλλόγου είναι σαφείς: «Μπορείτε να ανοίγετε μόνο κλειδαριές που σας ανήκουν. Για όλες τις άλλες, χρειάζεστε την άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη».



Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων της Τεχνολογίας Κλειδώματος είναι τόσο καλοί στη δουλειά τους που ακόμα και οι γερμανικές αρχές ζητούν κατά καιρούς την βοήθειά τους. Για παράδειγμα οι αρχές δίωξης εγκλήματος ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου τούς ζήτησαν να παραβιάσουν διαφόρων ειδών κλειδαριές και στη συνέχεια να καταρτίσουν κατάλογο με τις σημαντικότερες ενδείξεις διάρρηξης. Σε άλλους πάλι ένα περιοδικό ποδηλάτων ζήτησε να εξετάσουν την αξιοπιστία λουκέτων για ποδήλατο. Το παράρτημα της Φρανκφούρτης αναλαμβάνει συχνά αποστολές σε μουσεία. Βοήθησε πχ. να ανοίξει ο κερματοδέκτης ενός παμπάλαιου τηλεφώνου ή τα συρτάρια σε μια ντουλάπα αντίκα. Κάποια φορά τους κάλεσαν ακόμα και σε μια έκθεση τέχνης, στην οποία κάποιος επισκέπτης έκλεισε για αστείο ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες ο καλλιτέχνης του έργου είχε κρεμάσει ξεκλείδωτες πάνω σε ένα σύρμα.

Οι κλειδαράδες ζητούν υπερβολικά πολλά χρήματα

Επειδή τις περισσότερες φορές τα μέλη του συλλόγου καταφέρνουν να ανοίξουν γρήγορα κλειδαριές και λουκέτα, είναι αυστηροί με τους κλειδαράδες, οι οποίοι στη Γερμανία ζητούν συχνά υπερβολικά ποσά για να ανοίξουν μια εξώπορτα, ενώ συχνά καταστρέφουν κλειδαριές αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να αγοράσουν καινούργιες.



Ο Στέφεν και ο Χάικο είναι εδώ και 20 χρόνια μέλη του Συλλόγου, αλλά δεν έχουν βαρεθεί. Δεν είναι μόνο οι καινοτομίες των κατασκευαστών που τους θέτουν νέες ενδιαφέρουσες σπαζοκεφαλιές. Η τεχνολογία κλειδώματος αλλάζει. Πολλές από τις εξώπορτες ανοίγουν πλέον με τηλεχειριστήρια ή ειδικές κάρτες. Και επειδή αυτές δεν είναι απαραίτητα περισσότερο ασφαλείς από τα συμβατικά κλειδιά, οι φίλοι της τεχνολογίας κλειδώματος δεν ανησυχούν ότι θα ξεμείνουν στο μέλλον από αποστολές κάθε είδους.



Οι Φίλοι της Τεχνολογίας Κλειδώματος διοργανώνουν συχνά-πυκνά διαγωνισμούς. Φέτος μεταξύ 15 και 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσουν ακόμα και πρωτάθλημα. Ο τόπος διεξαγωγής δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Ο νικητής πάντως θα πρέπει να παραβιάσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όσο περισσότερες κλειδαριές μπορεί.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

