Πρώην πράκτορας της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας, ο οποίος έγινε στη συνέχεια φυσιογνωμία του κινήματος αμφισβήτησης της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Γκόνεν Μπεν Ιτζχάκ εκτιμά σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο πρωθυπουργός «καταστρέφει» τη χώρα.

Στην παλιά ζωή του, ήταν κατάσκοπος της Σιν Μπετ, της ισχυρής ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών. Πλέον, ο Γκόνεν Μπεν Ιτζχάκ καταγγέλλει την πολιτική του Iσραηλινού πρωθυπουργού.

«Ο Νετανιάχου αντιπροσωπεύει αληθινά τον πιο μεγάλο κίνδυνο για το Ισραήλ και, πιστέψτε με, έχω συλλάβει ορισμένους από τους πιο μεγάλους τρομοκράτες στη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα (παλαιστινιακή εξέγερεση)», λέει ο 53χρονος Μπεν Ιτζχάκ υποδεχόμενος το Γαλλικό Πρακτορείο στην κατοικία του στο Μοντιίν.

«Ξέρω τι είναι ένας τρομοκράτης. Πιστεύω πως ο Νετανιάχου παρασύρει το Ισραήλ προς την καταστροφή», επιμένει αυτός που στο παρελθόν είχε δουλέψει με έναν από τους γιούς ενός ιδρυτή της Χαμάς, ο οποίος είχε γίνει πληροφοριοδότης της Σιν Μπετ, για να εμποδίσει επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συμμετείχε επίσης στη σύλληψη του Μαρουάν Μπαργούτι, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους του παλαιστινιακού κόμματος Φάταχ που καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνους και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Σήμερα ο Γκόνεν Μπεν Ιτζχάκ διαδηλώνει εναντίον της έκτης θητείας του Νετανιάχου.

Η καθυστέρηση στην παράδοση όπλων στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιστορικό σύμμαχο της χώρας, είναι ένας από τους λόγους που ενίσχυσαν την άποψή του ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι ο μεγαλύτερος οπαδός του Ισραήλ και ο Νετανιάχου τον έφτυσε στα μούτρα», λέει χωρίς περιστροφές. «Καταστρέφει πολύ σημαντικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες», κατηγορεί ο πρώην στρατιωτικός.

Εδώ και μήνες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί το στόχο διαδηλωτών για τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα και δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται τακτικά για να απαιτήσουν πρόωρες εκλογές και την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Γκόνεν Μπεν Ιτζχάκ, ο οποίος εντάχθηκε στην υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας στα χρόνια του 1990 μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού Γιτζάκ Ραμπίν, έχει γίνει εξέχουσα φυσιογνωμία των διαδηλώσεων κατά του Νετανιάχου. Τέθηκε επικεφαλής σε πορείες κατά της διαφθοράς που στρέφονταν εναντίον του πρωθυπουργού, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διάφορες υποθέσεις.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί επανειλημμένα τις κατηγορίες για διαφθορά και χθες, Δευτέρα, επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εξοντώσει τη Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου μια αιματηρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ο πόλεμος στη Γάζα.

«Δεν θα βάλουμε τέλος στον πόλεμο (στη Γάζα) όσο δεν θα έχουμε εξοντώσει τη Χαμάς και όσο δεν θα έχουμε ξαναφέρει τους κατοικους του νότου και του βορρά στα σπίτια τους με πλήρη ασφάλεια», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του στο κοινοβούλιο.

Για τον πρώην πράκτορα της Σιν Μπετ, η ισραηλινή ασφάλεια υποτίμησε τη Χαμάς και ένας πληροφοριοδότης θα μπορούσε να είχε ειδοποιήσει για την επίθεσή της που στοίχισε τη ζωή σε 1.194 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

«Έχεις ανάγκη έναν πληροφοριοδότη, όπως παλιά, για να σου τηλεφωνήσει και να σου πει πως 'κάτι δεν πάει καλά'. Και φαίνεται πως δεν τον είχαμε. Πιστεύαμε ότι ο εχθρός μας ήταν βλάκας. Και, σε τελική ανάλυση, η Χαμάς ήταν πιο ευφυής», αναλύει ο Μπεν Ιτζχάκ.

Είναι καιρός «να αλλάξει η εξίσωση» στη Γάζα αρχής γενομένης, σύμφωνα με τον ίδιο, από το να βάλουμε τέλος στον πόλεμο και να συγκεντρώσουμε διεθνή υποστήριξη για να βάλουμε στο πηδάλιο την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμουντ Αμπάς που έχει τη βάση της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ακτιβιστής κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι θέλει να παραμείνει στην εξουσία με κάθε κόστος.

«Δεν σκέφτεται παρά μόνο τον εαυτό του, τα ποινικά προβλήματά του και το πώς θα επιβιώσει πολιτικά στο Ισραήλ».

Ο πρώην πράκτορας κατηγορεί επίσης τον ισραηλινό ηγέτη ότι άφησε τον εθνικιστή υπουργό Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να χρησιμοποιεί την αστυνομία σαν να ήταν η δική του «πολιτοφυλακή» για να διαταράσσει τις εβδομαδιαίες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Τελ-Αβίβ.

Είχε σταθεί ο ίδιος ανάμεσα σε έναν εκτοξευτήρα νερού και σε διαδηλωτές για να τους προστατεύσει, κάτι που του στοίχισε μια καταδίκη, η οποία ακυρώθηκε τελικά τον περασμένο μήνα.

«Σήμερα το Ισραήλ καταστρέφεται από το εσωτερικό. Αυτός (ο Νετανιάχου) τα καταστρέφει όλα», λέει ο Μπεν Ιτζχάκ.

«Όσο περισσότερο ο Νετανιάχου υποκύπτει στους υπερθνικιστές συμμάχους, τόσο περισσότερο εξασθενεί η ασφάλεια του Ισραήλ. Όλα τώρα είναι εκρηκτικά», εκτιμά.

Αν ο Γκόνεν Μπεν Ιτζχάκ είχε μπροστά του τον πρωθυπουργό, θα του έλεγε «να παραιτηθεί. Αυτή είναι η πιο μεγάλη βοήθεια που θα μπορούσατε να προσφέρετε στο λαό του Κράτους του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

