Για τους Τζο Μπάιντεν και Ντόναλντ Τραμπ, τους δυο γηραιότερους υποψηφίους προέδρους των ΗΠΑ, η ηλικία αποτελεί ένα μείζον εκλογικό ζήτημα, από το οποίο κανείς τους δεν μπορεί να ξεφύγει.

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος και ο 78χρονος Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του θα αναμετρηθούν στην Ατλάντα, στο πλαίσιο του πρώτου από τα δυο ντιμπέιτ ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, προσφέροντας στους Αμερικανούς «μια σπάνια τηλεοπτική σύγκριση των σωματικών και ψυχικών αντοχών των δυο αντρών», όπως αναφέρει το BBC.

Για 90 λεπτά και υπό τα φλας φακών υψηλής ευκρίνειας, ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο τέως πρόεδρος Τραμπ, οι οποίοι ισοψηφούν στις δημοσκοπήσεις, θα ανοίξουν τα χαρτιά τους σε μια σειρά ποικίλων θεμάτων, από την οικονομία και τα πολεμικά μέτωπα μέχρι τη μετανάστευση και το μέλλον της δημοκρατίας.

«Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Μπάιντεν είναι 81, όπως και ότι ο Τραμπ έχει επί της ουσίας ίδια ηλικία», δήλωσε ο Τζιμ Μεσίνα, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας που «έτρεξε» την προεκλογική καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα το 2012. «Δεν πρόκειται για διαγωνισμό ηλικίας, αλλά για διαγωνισμό πολιτικής και ήθους».

«Αυτό που πρέπει να γίνει το βράδυ της Πέμπτης είναι η συζήτηση να επικεντρωθεί στις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δυο υποψηφίων», είπε ο κ. Μεσίνα.

Ανησυχίες για τον Μπάιντεν - «Παραείναι μεγάλος για να είναι αποτελεσματικός» λέει το 73% των ψηφοφόρων

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το εκλογικό σώμα ανησυχεί πολύ περισσότερο για την ηλικία του Μπάιντεν παρά του αντιπάλου του, ωστόσο αν επικρατήσει ο Τραμπ, θα είναι εκείνος που θα σπάσει το ρεκόρ του γηραιότερου πλανητάρχη πριν το τέλος της νέας του θητείας.

Παράλληλα, το συντριπτικό ποσοστό του 73% των εγγεγραμμένων εκλογέων στις ΗΠΑ υποστηρίζει πως ο Μπάιντεν «παραείναι μεγάλος για να είναι αποτελεσματικός πρόεδρος», ενώ μόλις το 40% ανέφερε το ίδιο για τον Τραμπ.

Ο Μπάιντεν ανακηρύχθηκε «κατάλληλος για καθήκοντα» στις αρχές του έτους από γιατρό του Λευκού Οίκου, αλλά οι ανησυχίες για την ηλικία του εξακολουθούν να υπάρχουν. Τα σημάδια της γήρανσής του έχουν γίνει πιο αξιοσημείωτα τα τελευταία χρόνια: πιο απαλή φωνή, περιστασιακά κενά μνήμης και ένα «δύσκαμπτο βάδισμα» που ο γιατρός το αποδίδει εν μέρει στην αρθρίτιδα.

Βίντεο με δράσεις ρουτίνας - περπάτημα πάνω και κάτω από τη σκάλα του Air Force One, περπάτημα σε σκηνή σε δημόσιες εκδηλώσεις - παρακολουθούνται στενά στο Διαδίκτυο και σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

