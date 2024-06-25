Μπανγκλαντές: Πέθανε ο δήμιος σταρ στο TikTok

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο πιο διάσημος δήμιος στο Μπανγκλαντές, ο οποίος έγινε συγγραφέας και σταρ του TikTok τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Ο Σαχτζαχάν Μπουία - γνωστός ως "Jollad Shahjahan" -είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 42 ετών για τον φόνο ενός φορτηγατζή το 1979, στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με αστυνομικούς. Προτού ακόμη καταδικαστεί, ενώ ήταν ακόμη προφυλακιστέος, παρατήρησε ότι οι κρατούμενοι που αναλάμβαναν να οδηγήσουν στην κρεμάλα θανατοποινίτες απολάμβαναν «βασιλική» μεταχείριση στη φυλακή.

Έτσι προσφέρθηκε εθελοντικά να γίνει δήμιος. Κάθε φορά που οδηγούσε στην κρεμάλα έναν θανατοποινίτη, του ετοίμαζαν ένα πλούσιο γεύμα (συνήθως πιλάφι με κοτόπουλο και βοδινό), ενώ του αφαιρούσαν λίγους μήνες από την ποινή που του είχε επιβληθεί.

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι - στα 32 χρόνια που πέρασε στην κεντρική φυλακή της Ντάκα - είχε απαγχονίσει 60 θανατοποινίτες, εκ των οποίων έλεγε πως τουλάχιστον τρεις ήταν αθώοι.

Από την πλευρά τους, οι σωφρονιστικές αρχές του Μπανγκλαντές κατέγραψαν 26 εκτελέσεις στο ιστορικό του, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών που ήταν υπεύθυνοι για το πραξικόπημα του 1975 που στοίχισε τη ζωή του Μούτζιμπουρ Ραχμάν, ηγέτη της ανεξαρτησίας του Μπανγκλαντές και πατέρα της σημερινής πρωθυπουργού Χασίνα.

Ο Σαχτζαχάν Μπουία αποφυλακίστηκε πέρυσι και κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, η οποία έγινε ανάρπαστη στο Μπανγκλαντές. Σε αυτήν περιέγραφε με λεπτομέρειες τις τελευταίες στιγμές ορισμένων από τους διασημότερους θανατοποινίτες στη χώρα, χωρίς να παίρνει θέση υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής.

Πρόλαβε επίσης να παντρευτεί μια γυναίκα 50 χρόνια νεότερή του, ενώ προκάλεσε αίσθηση με τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το πρωί της Δευτέρας ο Μπουία ένιωσε οξύ πόνο στο στήθος ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, σε προάστιο της πρωτεύουσας Ντάκα, και πέθανε πριν από τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Στα τέλη του 2023, περισσότεροι από 2.400 θανατοποινίτες περίμεναν την εκτέλεσή τους στο Μπανγκλαντές και πέντε απαγχονίστηκαν, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, τα δικαστήρια της χώρας καταδίκασαν 248 ανθρώπους στην εσχάτη των ποινών – ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός θανατικών ποινών παγκοσμίως.

