Ένα μικρό εργοτάξιο, στημένο προ ημερών σε ένα σημείο επίβλεψης του αμερικανικού πρότζεκτ που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στη γειτονική χώρα, κατεδαφίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από εξαγριωμένους Αλβανούς, οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα σημάδια συμφιλίωσης με το κυβερνητικό επενδυτικό σχέδιο των συγγενών του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Οι οργισμένοι διαδηλωτές βανδάλισαν το εργοτάξιο, κατηγορώντας τους πολιτικούς ηγέτες ότι πλουτίζουν σε βάρος των απλών πολιτών και πως τα χρήματα της επένδυσης θα πάνε σε συντριπτικό βαθμό στις τσέπες των πολιτικών και των διεφθαρμένων πλουσίων της χώρας.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, υποστηρίζοντας ότι οι Αλβανοί έχουν εξαναγκαστεί να μεταναστεύσουν, ενώ οι προγονικές τους γαίες υφίστανται εκμετάλλευση.

Οι πολέμιοι της επένδυσης κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας και εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στο ευαίσθητο οικοσύστημα της Σβέρνιτσα, μία περιοχή κοντά στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας, τον σημαντικότερο ίσως υγροβιότοπο της χώρας. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι η κυβέρνηση δεν αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται γύρω από τους όρους υλοποίησης του έργου.

Πηγή: skai.gr

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