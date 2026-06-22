Μουντιάλ 2026: Οι σύντροφοι των σπουδαίων παικτών του ποδοσφαίρου

Για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αφορά μόνο τους αγώνες και τα γκολ, αλλά και όλα όσα αφορούν τη ζωή των σπουδαίων ποδοσφαιριστών.

Οι σύζυγοι και σύντροφοι των ποδοσφαιριστών αποτελούν πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι γύρω από τον «μύθο» της διοργάνωσης, με το στιλ και τις ιστορίες τους να «τραβούν» παραδοσιακά την προσοχή του κοινού.

Από την εποχή που η Βικτόρια Μπέκαμ, η Σέριλ Κόουλ και άλλες διάσημες σύντροφοι και σύζυγοι έκλεβαν την παράσταση στο Μουντιάλ του 2006, οι εποχές έχουν αλλάξει κατά πολύ.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να βρίσκεται στο επίκεντρο, αυτές είναι μερικές από τις γυναίκες που αναμένεται να απασχολήσουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Αντονέλα Ροκούτσο

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι είναι μία από τις πιο γνωστές συντρόφους ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν παιδιά στην Αργεντινή και παντρεύτηκαν το 2017 στη γενέτειρά τους, το Ροσάριο. Μαζί έχουν αποκτήσει τρεις γιους.

Άσλεϊ Χέρον Τέρνερ

Η σύζυγος του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Ματ Τέρνερ, είναι πρώην μαζορέτα του NFL. Γνωρίστηκαν όταν εκείνος αγωνιζόταν στους «New England Revolution» και εκείνη ήταν μαζορέτα των «New England Patriots».

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.

Κλόε Ρέινα

Η σύντροφος του Αμερικανού μέσου Τζιο Ρέινα έχει επίσης σχέση με το ποδόσφαιρο, καθώς υπήρξε αθλήτρια σε κολεγιακό επίπεδο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το περασμένο καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη.

Έστερ Εξπόσιτο

Η Ισπανίδα ηθοποιός έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά του Netflix «Elite» και από το 2026 βρίσκεται σε σχέση με τον Γάλλο αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ.

Τζορτζίνα Ροντρίγκες

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μοντέλο, τηλεοπτικό πρόσωπο και μητέρα πέντε παιδιών. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει πως, παρά το γεγονός ότι πολλοί τη χαρακτηρίζουν απλώς «η σύντροφος του», είναι περήφανη για την οικογένειά τους.

Ινές Γκαρσία

Η Ισπανίδα influencer είναι η σύντροφος του νεαρού αστέρα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ. Το ζευγάρι έκανε δημόσια εμφάνιση σε γιορτή για τον τίτλο της La Liga και σε συναυλία του Bad Bunny στη Βαρκελώνη.

Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν

Η σύντροφος του Έρλινγκ Χάαλαντ γνωρίζει τον Νορβηγό επιθετικό από την παιδική τους ηλικία. Οι δυο τους απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2024 και προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ μακριά από τα γήπεδα.

Κέιτ Γκούντλαντ

Η σύζυγος του Χάρι Κέιν είναι μαζί του από την εφηβεία τους. Παντρεύτηκαν το 2019 και έχουν τέσσερα παιδιά. Παράλληλα, εργάζεται ως γυμνάστρια έχοντας σπουδές στην αθλητική ψυχολογία.

Ρίμα Εντμπούς

Η σύζυγος του Γάλλου ποδοσφαιριστή Ουσμάν Ντεμπελέ είναι influencer μαροκινής καταγωγής και σχεδιάστρια μόδας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2021 και έχει μία κόρη, που γεννήθηκε το 2022.

Πηγή: skai.gr

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