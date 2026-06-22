Τραμπ: Το Ιράν θα δεχθεί διεθνείς επιθεωρήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία η Τεχεράνη συμφώνησε να δεχθεί επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι το Ιράν θα αποδεχθεί εκτεταμένους ελέγχους για τη διασφάλιση της «πυρηνικής διαφάνειας» στο μέλλον.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η "πυρηνική διαφάνεια" για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Η δήλωση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την οριστικοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε στην Ελβετία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, 60ήμερο οδικό χάρτη για τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά τη δήλωση του Τζέι Ντι Βανς ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει εκ νέου την είσοδο επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στη χώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα στις συνομιλίες της Ελβετίας και δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση.

Ο Μπαγκαΐ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη δεν συζήτησε το πυρηνικό της πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές κατά τη διάρκεια των πολυμερών συνομιλιών στην Ελβετία και δεν αποδέχθηκε «καμία νέα δέσμευση».



Πηγή: skai.gr

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