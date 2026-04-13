Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, κάλεσε τη Δευτέρα την κυβέρνηση του Λιβάνου να ακυρώσει τη συνάντηση της Τρίτης στην Ουάσινγκτον με τους πρέσβεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τέτοιες διπλωματικές προσπάθειες άσκοπες.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να οδηγήσει τον Λίβανο προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς εσωτερική συναίνεση μεταξύ των συνιστωσών του, κάτι που δεν έχει συμβεί», δήλωσε ο Κάσεμ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απευθυνόμενος μάλιστα στον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, τόνισε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να σπείρει διχασμό μεταξύ του λιβανικού λαού.

«Ας αντιμετωπίσουμε μαζί την επίθεση και έπειτα μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο για το μέλλον και για τα πάντα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η ένοπλη οργάνωση θα συνεχίσει να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο Κασέμ προειδοποίησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να δημιουργήσει μια «νεκρή ζώνη» στο νότιο Λίβανο, κατεδαφίζοντας όλα τα κτίρια στα παραμεθόρια χωριά, θα αποτύχει.

«Η επιστροφή [των εκτοπισμένων κατοίκων] και η ανοικοδόμηση είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό της επίθεσης πριν από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

«Όλα αυτά θα ανοικοδομηθούν. Όλα αυτά θα είναι έδαφος του Λιβάνου. Η επικράτεια του Λιβάνου δεν θα μειωθεί ούτε ένα μέτρο», πρόσθεσε

Το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να ξεκινήσει επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, είχε το Σαββατοκύριακο την πρώτη στην ιστορία τηλεφωνική επικοινωνία με τη Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, εξέφρασε την ελπίδα πως η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβανέζων, Αμερικανών και Ισραηλινών εκπροσώπων θα οδηγήσει σε εκεχειρία.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο Αούν, σύμφωνα με ανάρτηση της λιβανέζικης προεδρίας στο X, σημείωσε ότι ο Λίβανος θέλει «μια συμφωνία … με στόχο την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ» προκειμένου να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να σταθεροποιηθεί ο νότος.

«Ο Λίβανος ελπίζει ότι κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης αύριο στην Ουάσινγκτον, μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, θα επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία στο Λίβανο, με στόχο την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τις οποίες θα αναλάβει λιβανική διαπραγματευτική ομάδα για να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες, όπως και τα επόμενα πρακτικά βήματα για την εδραίωση της σταθερότητας στο Νότο ειδικότερα και στον Λίβανο εν γένει», ανέφερε.

Ο Αούν πρόσθεσε ότι «υπάρχει τώρα μια ευκαιρία για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, κάτι που επιθυμεί ο Λίβανος, αλλά αυτό δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο πλευρά, το Ισραήλ πρέπει να ανταποκριθεί στις λιβανικές, αραβικές και διεθνείς εκκλήσεις για παύση των επιθέσεών του κατά του Λιβάνου και έναρξη διαπραγματεύσεων, ιδίως δεδομένου ότι οι διαδοχικοί ισραηλινοί πόλεμοι κατά του Λιβάνου δεν πέτυχαν τους στόχους που ήθελε το Ισραήλ από αυτούς από το 1982 έως σήμερα».

Πηγή: skai.gr

