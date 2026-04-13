Προειδοποίηση Αραγτσί: Ο προκλητικός ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενέχει κινδύνους 

Τηλεφωνικές συνομιλίες με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, προκειμένου να συζητήσουν αυτό που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «κινδύνους που απορρέουν από τις προκλητικές ενέργειες των ΗΠΑ» με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, είχε το απόγευμα της Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Τονίζοντας την «καλόπιστη στάση του Ιράν στην αποδοχή της εκεχειρίας» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Αραγτσί τόνισε στον Σαουδάραβα ομόλογό του ότι «δυστυχώς, γίναμε μάρτυρες της συνεχιζόμενης απληστίας της αμερικανικής πλευράς στις διαπραγματεύσεις, γεγονός που οδήγησε στην αποτυχία επίτευξης αποτελέσματος», σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη «εισήλθε με υπευθυνότητα στη διπλωματική διαδικασία για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα και να διαφυλάξει την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, προειδοποίησε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι οι αμερικανικές απειλές για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ισοδυναμούν με αντίποινα σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας.



Πηγή: skai.gr

