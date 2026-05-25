Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Γαλλία, με επιμελητές σε δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία να ερευνώνται για βία, σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό παιδιών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών. Οι αποτρόπαιες πράξεις φέρεται να γίνονταν κατά τις ώρες του διαλείμματος, του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», ανέφερε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau. Δικηγόροι επεσήμαναν ότι οι έρευνες αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμούς παιδιών 3 και 4 ετών.

Οι γονείς αναφέρουν πως δίνουν αγώνα εδώ και χρόνια για να ληφθούν υπόψη οι καταγγελίες τους, ενώ επιρρίπτουν ευθύνες στη διαδικασία πρόσληψης και ελέγχου των επιμελητών.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Florian Lastelle, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που έχουν υποβάλει καταγγελίες για την κακοποίηση των παιδιών τους. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα είναι πηγή υπερηφάνειας για τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη σημερινή Γαλλία δεν μπορούμε να πούμε πως οι δημόσιες υπηρεσίες εγγυώνται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιμελητές έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ενώ ορισμένες φορές περνούν περισσότερο χρόνο μαζί τους από ό,τι οι δάσκαλοι. Δεν προσλαμβάνονται από το σχολείο ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από το δημαρχείο και τις τοπικές αρχές. Συχνά είναι άνθρωποι χωρίς ειδική εκπαίδευση ή πτυχία, απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αμείβονται με την ώρα.

Σημειώνεται ότι το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των 3 ετών, και οι σχολικοί επιμελητές προσέχουν παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Οι κατηγορίες εναντίον των σχολικών επιμελητών, που αναφέρθηκαν από γονείς σε όλη τη Γαλλία, περιλαμβάνουν φωνές, σπρωξίματα, τραβήγματα μαλλιών, άρνηση στο να δώσουν φαγητό στα παιδιά. Άλλοι εξανάγκαζαν τα παιδιά να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό, ενώ πολλές είναι οι κατηγορίες και για σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό.

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, κατέθεσε τον Φεβρουάριο τις καταγγελίες στην αστυνομία για τους βιασμούς παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο το 2025. Σε μία περίπτωση, ένα 3χρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από έναν βοηθό δασκάλου σε σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε άλλη περίπτωση, ένα 3χρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο βοηθό δασκάλου, ο οποίος είχε μετατεθεί σε άλλο σχολείο μετά από καταγγελίες ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε παιδιά.

Κατά τον δικηγόρο, το 3χρονο αγοράκι «αναστατώθηκε πολύ μπροστά από την είσοδο του σχολείου. Αρνιόταν να μπει, ενώ και η μητέρα του έκλαιγε. Ο διευθυντής αναγκάστηκε να βγει έξω για να αναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα του μικρού ούτε ο διευθυντής γνώριζαν τον λόγο». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα παιδιά υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά από τις επιπτώσεις της κακοποίησης: «Είναι ένα καθημερινό βασανιστήριο για τους γονείς, που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση των αδικημάτων».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός σχολικού επιμελητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 5 ετών. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται η έκδοση της ετυμηγορίας για μια άλλη υπόθεση, στην οποία ένας 47χρονος σχολικός επιμελητής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, το δημαρχείο του Παρισιού απέσυρε από τα καθήκοντά τους 78 σχολικούς επιμελητές, μεταξύ των οποίων 31 που ήταν ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση.

Πηγή: skai.gr

