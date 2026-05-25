Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να παρερμηνεύουν την Αμερική

Ένα από τα ζητήματα που έπληξαν σημαντικά το Δημοκρατικό Κόμμα στις εκλογές του 2024, ήταν ο υψηλός πληθωρισμός. Ωστόσο, σε έκθεση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, για λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC), αναφορικά με την προεκλογική εκστρατεία εκείνης της χρονιάς, η λέξη «πληθωρισμός» εμφανίζεται 18 φορές και κάθε φορά αποκλειστικά στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των προεκλογικών δαπανών προηγούμενων ετών ώστε να μπορούν να συγκριθούν με τα έξοδα του 2024. Η καταστροφική άνοδος των τιμών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν–Χάρις δεν αναφέρεται ούτε μία φορά.

Αυτό συνοψίζει και την ουσία της έκθεσης -που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε «νεκροψία» της εκλογικής ήττας: σχεδόν 200 σελίδες αφιερωμένες στο πώς οι Δημοκρατικοί ξόδεψαν τα χρήματά τους - όχι αρκετά, σύμφωνα με την έκθεση, για την ενίσχυση των κομματικών οργανώσεων στις Πολιτείες ή για ψηφιακή διαφήμιση - αλλά πλήρως αδιάφορες για τα ζητήματα που απομάκρυναν την πλειοψηφία των ψηφοφόρων από το κόμμα.

Στην έκθεση δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ηλικία του προέδρου Τζο Μπάιντεν και στις ανησυχίες των ψηφοφόρων σχετικά με αυτήν. Καμία αναφορά στην κρίση στα σύνορα, την οποία οι Δημοκρατικοί προκάλεσαν με τις πολιτικές τους και στη συνέχεια αρνήθηκαν. Καμία αναφορά στη συνεχώς μειούμενη απήχηση του κόμματος στους θρησκευόμενους ψηφοφόρους. Καμία αναφορά σε θέσεις της προοδευτικής αριστερής πτέρυγας -όπως η στήριξη σε κρατικά χρηματοδοτούμενες επεμβάσεις αλλαγής φύλου για παράτυπους μετανάστες και κρατούμενους -τις οποίες η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είχε υποστηρίξει λίγα χρόνια νωρίτερα, πριν η υποψηφιότητα των Δημοκρατικών καταλήξει ουσιαστικά στα χέρια της. Ούτε καν γίνεται λόγος για τη χαμηλή δημοτικότητα της κυβέρνησης και για την αδυναμία της Χάρις να εξηγήσει πώς θα κατάφερνε να κυβερνήσει διαφορετικά αν εκλεγόταν.

Αντίθετα, η έκθεση εστιάζει σε ζητήματα όπως πχ πόσο αποτελεσματικά ήταν τα γραπτά μηνύματα στην επικοινωνία με τους ψηφοφόρους. Σύμφωνα με το κείμενο, οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν υπερβολικά τα SMS για να συγκεντρώσουν χρήματα και όχι τόσο για πολιτική πειθώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, υποστηρίζει ο αρθρογράφος, είναι ότι το κόμμα δεν είχε κάτι πραγματικά πειστικό να πει στους ψηφοφόρους.

Εν τω μεταξύ, η δημοσιοποίηση της έκθεσης εξελίχθηκε σε παρατεταμένο φιάσκο, που κράτησε περισσότερο ακόμη και από την ίδια την προεκλογική εκστρατεία της Χάρις.

Ο πρόεδρος της DNC, Κεν Μάρτιν, είχε παραγγείλει την έκθεση αλλά καθυστέρησε να τη δώσει στη δημοσιότητα, δηλώνοντας ότι προτιμούσε να κοιτάξει μπροστά, ιδιαίτερα μετά τις καλές επιδόσεις των Δημοκρατικών στις περσινές εκλογές. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εικασίες για τους λόγους που το έκανε αυτό οργίαζαν. Όμως όταν το CNN απέκτησε πρόσβαση σε σημαντικό μέρος της έκθεσης, ο Μάρτιν αναγκάστηκε να τη δημοσιεύσει, συνοδεύοντάς την μάλιστα με την υποσημείωση ότι «δεν ήταν έτοιμη για ευρεία δημοσιοποίηση». Πλέον υπάρχουν ακόμη και φωνές που ζητούν την παραίτησή του.

Ακόμα όμως και αν ο Μάρτιν αποφάσιζε να παραιτηθεί, η αποχώρησή του δεν θα απέτρεπε το κόμμα από το να επαναλάβει τα ίδια δαπανηρά λάθη. Υπήρξαν και κάποιοι Δημοκρατικοί που επιχείρησαν να αντλήσουν ουσιαστικά συμπεράσματα από την ήττα. Πέρυσι, η κεντροαριστερή οργάνωση Welcome δημοσίευσε δική της έκθεση, η οποία κατέγραφε την εντύπωση που δημιουργήθηκε σε πολλούς ψηφοφόρους, ότι δηλαδή οι Δημοκρατικοί θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες από εκείνους. «Σε σύγκριση με το Δημοκρατικό Κόμμα του 2012, το σημερινό κόμμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η δημοκρατία, οι αμβλώσεις και θέματα ταυτότητας και πολιτισμού, και μικρότερη στην οικονομία και τη μεσαία τάξη».

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, οι Δημοκρατικοί αποφεύγουν να κάνουν μια τόσο σκληρή αυτοκριτική. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να καταστήσουν σαφές ότι επιθυμούν την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας χωρίς να υιοθετούν τις υπερβολές του Ντόναλντ Τραμπ. Αντί γι’ αυτό, οι πιο ηχηρές φωνές του κόμματος στο μεταναστευτικό επανέρχονται σε αιτήματα για κατάργηση υπηρεσιών επιβολής της νομοθεσίας. Παράλληλα, Δημοκρατικοί υποψήφιοι εξακολουθούν να στηρίζουν θέσεις που δεν συμμερίζεται η πλειοψηφία των ψηφοφόρων -όπως η συμμετοχή αθλητών με χρωμοσώματα XY στα γυναικεία αθλήματα -ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν να πείσουν το εκλογικό σώμα ότι τέτοια ζητήματα δεν έχουν σημασία.

Το κόμμα ενδέχεται ακόμη και να επαναλάβει το λάθος της υποψηφιότητας Χάρις. Η πρώην αντιπρόεδρος διαθέτει ισχυρή υποστήριξη στο εσωτερικό των Δημοκρατικών. Ωστόσο, κουβαλά και πολιτικές θέσεις καθώς και πολιτικά αντανακλαστικά που παραπέμπουν σε πολιτικό που αναδείχθηκε μέσα σε ένα μονοκομματικό περιβάλλον, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί έχασε και στις επτά αμφίρροπες Πολιτείες το 2024.

Η αίσθηση εφησυχασμού που επικρατεί στους Δημοκρατικούς ενδέχεται βραχυπρόθεσμα να μην έχει μεγάλο πολιτικό κόστος. Η αντιδημοτικότητα του Τραμπ και η οργή των αντιπάλων του μπορεί να οδηγήσουν το κόμμα σε επιτυχίες στις ενδιάμεσες εκλογές της φετινής χρονιάς. Βέβαια το εκλογικό σώμα του 2028 θα είναι μεγαλύτερο και διαφορετικό από εκείνο των ενδιάμεσων εκλογών και επίσης οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις προεδρικές αναμετρήσεις γιατί ως γνωστόν, άλλο πράγμα είναι να «πατάς φρένο» στην εξουσία και άλλο να δίνεις σε κάποιον «το τιμόνι».

Οι Δημοκρατικοί είχαν παραπλανηθεί και πριν από τέσσερα χρόνια από τις επιτυχίες που μέτρησαν στις ενδιάμεσες εκλογές. Το 2022 ξεπέρασαν τις προσδοκίες κυρίως επειδή οι Ρεπουμπλικανοί κατέβασαν πολλούς υποψηφίους που οι ψηφοφόροι θεωρούσαν ακατάλληλους, κάτι που περιόρισε τις ανησυχίες τους για την ηλικία του Μπάιντεν και για τη ζημιά που προκαλούσαν στην εικόνα του κόμματος ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός και η μετανάστευση. Πιθανή επιτυχία και στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να έχει παρόμοιο αποτέλεσμα και να αποδυναμώσει κάθε εναπομείνασα διάθεση μεταρρύθμισης.

Με άλλα λόγια, οι Δημοκρατικοί δεν αποτυγχάνουν απλώς να διδαχθούν από όσα συνέβησαν το 2024. Κινδυνεύουν να αντλήσουν και τα λάθος συμπεράσματα για τα όσα συμβαίνουν σήμερα.

Πηγή: skai.gr

