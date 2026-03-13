Ο ανώτατος αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Τομ Φλέτσερ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το ενδεχόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς στον κόσμο στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

«Όταν τα πλοία σταματούν να κινούνται μέσα από αυτό το Στενό, οι συνέπειες εξαπλώνονται γρήγορα. Τρόφιμα, φάρμακα, λιπάσματα και άλλες προμήθειες γίνονται πιο δύσκολο να μεταφερθούν και ακριβότερο να παραδοθούν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός ανθρωπιστικών υποθέσεων και συντονιστής επείγουσας βοήθειας του ΟΗΕ.



Πηγή: skai.gr

