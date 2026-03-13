Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ ζήτησαν αναβολή του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου»

Πρόσθεσε επίσης ότι ενώ η Μόσχα επιθυμεί να γίνουν οι συζητήσεις σε ουδέτερο έδαφος, η Ουάσινγκτον προτιμά το αμερικανικό έδαφος για λόγους ασφαλείας

Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy) δήλωσε σε ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης, ότι η αμερικανική πλευρά επιθυμεί οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στο έδαφος των ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη χώρα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παράλληλα ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε την αναβολή του επόμενου γύρου τριμερών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει προτείνει ως εναλλακτικούς τόπους διεξαγωγής των συνομιλιών την Ελβετία και την Τουρκία.

