Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy) δήλωσε σε ουκρανικά Μέσα Ενημέρωσης, ότι η αμερικανική πλευρά επιθυμεί οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στο έδαφος των ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη χώρα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παράλληλα ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον ζήτησε την αναβολή του επόμενου γύρου τριμερών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει προτείνει ως εναλλακτικούς τόπους διεξαγωγής των συνομιλιών την Ελβετία και την Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.