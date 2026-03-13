Μυστήριο τέλος: Αποκαλύφθηκε μετά από 25 χρόνια η ταυτότητα του Banksy

Το μυστήριο 25 ετών γύρω από τον Banksy λύθηκε επιτέλους. Μια εκτεταμένη έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε σήμερα αποδεικνύει ότι ο διασημότερος ανώνυμος καλλιτέχνης στον κόσμο είναι ο Ρόμπιν Γκάνινγχαμ (Robin Gunningham), με καταγωγή από το Μπρίστολ.

Δικαστικά έγγραφα από μια σύλληψη στη Νέα Υόρκη το 2000 περιέχουν τη χειρόγραφη ομολογία του, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες εικασιών.

Η μεγάλη εξαπάτηση 25 χρόνων

Ο Banksy πέρασε δυόμισι δεκαετίες κρυμμένος σε κοινή θέα, χτίζοντας ένα εμπορικό σήμα τέχνης δισεκατομμυρίων δολαρίων γύρω από το μυστήριο της ταυτότητάς του. Σήμερα, οι δημοσιογράφοι του Reuters κατέστρεψαν αυτό το μυστικισμό με ιστορικά έγγραφα που, σύμφωνα με ειδικούς, αποδεικνύουν την πραγματική του ταυτότητα πέραν πάσης αμφιβολίας. Ο καλλιτέχνης του δρόμου, που κάποτε είχε πει ότι «κανείς δεν με άκουγε μέχρι που δεν ήξεραν ποιος είμαι», αντιμετωπίζει τώρα την τελική αποκάλυψη.

Η σύλληψη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης το 2000 αποτελεί το ακράδαντο στοιχείο. Όταν συνελήφθη επειδή έκανε γκράφιτι σε μια διαφημιστική πινακίδα του Marc Jacobs στην οροφή ενός κτιρίου στο Μανχάταν, ο νεαρός Γκάνινγχαμ υπέγραψε μια χειρόγραφη ομολογία. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν επανειλημμένα το πραγματικό του όνομα. Αυτά τα στοιχεία, θαμμένα σε νομικά αρχεία για πάνω από δύο δεκαετίες, άλλαξαν πλέον τα πάντα.

Πώς οι ερευνητές «έσπασαν» τον κώδικα

Η έρευνα ξεκίνησε από την Ουκρανία, όπου ο Banksy ζωγράφισε επτά τοιχογραφίες στα τέλη του 2022. Δημοσιογράφοι του Reuters πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους που είδαν τη δημιουργία των έργων από κοντά. Έδειξαν φωτογραφίες στους μάρτυρες, περιορίζοντας τους υποψηφίους από τις τρεις κύριες θεωρίες για την ταυτότητα του καλλιτέχνη.

Η ανατροπή ήρθε όταν ο Steve Lazarides, πρώην επί χρόνια μάνατζερ του Banksy, αποκάλυψε ότι ο Γκάνινγχαμ άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε David Jones γύρω στο 2008 για να εξαφανιστεί εντελώς από τα δημόσια αρχεία. Τα αρχεία μετανάστευσης δείχνουν ότι ένας David Jones εισήλθε στην Ουκρανία την ακριβή ημερομηνία που έφτασαν οι φωτογράφοι, στις 28 Οκτωβρίου 2022, με την ίδια ημερομηνία γέννησης με τον Ρόμπιν Γκάνινγχαμ.

Banksy's identity has been debated, and closely guarded, for decades. A quest to solve the riddle took Reuters from a bombed-out Ukrainian village to London and downtown Manhattan — and uncovered much more than a name.



Γιατί ο Banksy πάλεψε τόσο σκληρά για να κρυφτεί

Η ανωνυμία μεταμόρφωσε τον Banksy από έναν βάνδαλο γκράφιτι σε ένα πολιτιστικό είδωλο αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Το έργο του «Το κορίτσι με το μπαλόνι» πωλήθηκε για 1,4 εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια μεταπωλήθηκε για 25 εκατομμύρια, αφού αυτοκαταστράφηκε σε δημοπρασία του Sotheby’s το 2018. Χωρίς την αύρα του μυστηρίου, οι έμποροι τέχνης προειδοποιούν ότι η αξία των έργων του θα μπορούσε να υποχωρήσει κατακόρυφα.

Ο δικηγόρος του Banksy, Mark Stephens, κάλεσε το Reuters να μην δημοσιεύσει την έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της ανωνυμίας εξυπηρετεί ζωτικά κοινωνικά συμφέροντα. Ωστόσο, το Reuters κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο συμφέρον για μια προσωπικότητα με τόσο βαθιά παγκόσμια επιρροή υπερτερεί των αξιώσεων περί ιδιωτικότητας.

Ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα αρνείται να επιβεβαιώσει

Ο Banksy και η ομάδα του δεν διέψευσαν τα ευρήματα του Reuters, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Γκάνινγχαμ διατηρεί απόλυτη σιωπή, αφήνοντας την τέχνη του να μιλάει αντί γι' αυτόν. Η πιο πρόσφατη τοιχογραφία του εμφανίστηκε στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κριτικός τέχνης Robert Casterline δήλωσε στο Reuters ότι πιστεύει πως εντόπισε τον Γκάνινγχαμ στη δημοπρασία του 2018 να φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα, καταγράφοντας το περιστατικό με την καταστροφή του έργου του.

Πηγή: skai.gr

