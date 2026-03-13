Η Γαλλία και η Ιταλία ξεκίνησαν συνομιλίες με το Ιράν επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι συζητήσεις στοχεύουν στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που θα εγγυάται την ασφαλή διέλευση των ευρωπαϊκών πλοίων από τα στενά, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις προσπάθειες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των ενεργειακών αποστολών από τον Κόλπο. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διακινείται κανονικά μέσω αυτού του στενού σημείου διέλευσης.

Οι αποστολές μέσω των στενών έχουν καταστεί αμελητέες μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και τη δέσμευση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν να τα κρατήσει κλειστά. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις προσπαθώντας να επανεκκινήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου χωρίς να επεκτείνουν τη σύγκρουση, δήλωσαν στους FT τρεις αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι, ενώ και η Ιταλία έχει κάνει προσπάθειες να ανοίξει συζητήσεις με την Τεχεράνη για το θέμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί, τόνισαν δύο αξιωματούχοι.

