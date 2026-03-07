Ιράν: Oι πολίτες φοβούνται οτι θα επιβιώσει το καθεστώς της Τεχεράνης

Κάτοικοι της Τεχεράνης δηλώνουν ότι, παρά τις συνεχείς επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στα εδάφη τους, ο μεγαλύτερος φόβος τους παραμένει η επιβίωση του ισλαμικού καθεστώτος.

«Το πιο τρομακτικό για τον κόσμο είναι η συνέχεια της του θεοκρατικού καθεστώτος», ανέφερε κάτοικος, μιλώντας στο CNN.

«Η ιδέα να μοιράζεσαι το οξυγόνο σου με αυτούς τους ανθρώπους είναι το πιο τρομακτικό».

Άλλος κάτοικος περιέγραψε την πόλη ως «άδεια» μετά από ημέρες συνεχούς βομβαρδισμού.

«Πολλοί έχουν φύγει από την Τεχεράνη και πολλοί έχουν μείνει για τους δικούς τους λόγους. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, δεν υπάρχει κανείς στους δρόμους».

Η τρέχουσα σύγκρουση έφερα την ελπίδα, σε κάποιους Ιρανούς, ότι το καθεστώς, που ήρθε στην εξουσία με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ενδέχεται να πέσει.

Στον αντίποδα, για τους υποστηρικτές του καθεστώτος, η κρίση ενίσχυσε το αντιαμερικανικό και αντιϊσραηλινό συναίσθημα, ενώ και πάλι μερίδα πολιτών που επιθυμούσαν αλλαγή καθεστώτος μεν παραμένει διχασμένη για την εμπλοκή ξένων δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

