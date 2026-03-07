Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι το Βερολίνο δεν θα συμμετάσχει στην κλιμακούμενη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία «όχι δικό μας πόλεμο» και εκφράζοντας παράλληλα νομικές επιφυλάξεις για τα πλήγματα.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο RND, ο Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι, αν και η ιρανική κυβέρνηση είναι «ένα καθεστώς τρομοκρατίας», έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το αν οι αεροπορικές επιθέσεις θα οδηγήσουν σε μόνιμη λύση ή αν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

«Το λέω ξεκάθαρα: Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτόν», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ, στέλεχος των Σοσιαλδημοκρατών.

Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας τάξης όπου «θα ισχύει μόνο ο νόμος του ισχυρότερου», ζητώντας επιστροφή σε ένα σύστημα που βασίζεται σε κανόνες.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς φαίνεται να έχει μετριάσει την αρχική του στήριξη στην αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία. Σε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μερτς είχε υπερασπιστεί τα πλήγματα ως αναγκαία απάντηση στις επί δεκαετίες αποτυχημένες διπλωματικές προσπάθειες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον αποσταθεροποιητικό του ρόλο στην περιοχή.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, ο καγκελάριος έχει δηλώσει ότι ούτε ένας «ατέρμονος πόλεμος» ούτε η κατάρρευση του ιρανικού κράτους εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Γερμανίας.



Πηγή: skai.gr

