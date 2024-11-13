ΗΠΑ - Βίντεο: Διάσωση οδηγού – Το ΙΧ του έπεσε σε πισίνα και παγιδεύτηκε 

Συγκλονιστικά πλάνα από κάμερα σώματος που φορούσαν αστυνομικοί του Φοίνιξ στις ΗΠΑ δείχνουν τη δραματική διάσωση ενός άνδρα που είχε παγιδευτεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο βυθισμένο σε μια πισίνα τον περασμένο μήνα.

Μάρτυρες κάλεσαν το αστυνομικό τμήμα του Φοίνιξ αφού είδαν έναν άνδρα να ρίχνει το ΙΧ του σε μια πισίνα λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα του Halloween.

Police in Phoenix have released footage showing officers rescuing a man from a vehicle that went into a swimming pool.



Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί που απάντησαν στην κλήση, έπεσαν στην πισίνα, ανέβηκαν στην οροφή του αυτοκινήτου και άρχισαν να χτυπούν την ηλιοροφή με ένα λοστό σύμφωνα με πλάνα από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία την Τρίτη.

Οι αστυνομικοί τελικά έσπασαν το τζάμι της ηλιοροφής και ο οδηγός που φορά ένα γιλέκο εργασίας τελικά διασώζεται. Φαίνεται ότι συγχαίρει τους αστυνομικούς που του έσωσαν τη ζωή.

Ο οδηγός, που μπορεί να σώθηκε ακριβώς λόγω της ύπαρξης ηλιοροφής, μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της περιοχής του Φίνιξ.



