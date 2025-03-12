Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγο Ντουτέρτε παραδόθηκε στις αρχές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε το Δικαστήριο, μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Δικαστήριο εις βάρος του για τα φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Σήμερα, 12 Μαρτίου 2025, ο κ. Ροντρίγο Ρόα Ντουτέρτε, με ημερομηνία γέννησης 28 Μαρτίου 1945, παραδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΔΠΔ, που εδρεύει στη Χάγη.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ντουτέρτε έφτασε λίγο νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ρότερνταμ.

Το ΔΠΔ εξέδωσε εις βάρος του Ντουτέρτε ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά των ναρκωτικών.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, στην πλειονότητά τους φτωχοί, σκοτώθηκαν από αστυνομικούς και ομάδες αυτοάμυνας στη διάρκεια του πολέμου κατά των ναρκωτικών που είχε κηρύξει επί προεδρίας του ο Ντουτέρτε (2016-2022), συχνά χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι είχαν κάποια σχέση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο 79χρονος Φιλιππινέζος συνελήφθη στη Μανίλα χθες, Τρίτη, κατά την επιστροφή του από το Χονγκ Κονγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

