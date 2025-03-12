Ένας Αμερικανός τραυματίστηκε στο πόδι όταν τον πυροβόλησε κατά λάθος ο… σκύλος του, σύμφωνα με την αστυνομία του Μέμφις.

Το τραγελαφικό ατύχημα είναι ένα ακόμη παράδειγμα των ατυχημάτων που προκαλούνται στις ΗΠΑ λόγω της υπερεξάπλωσης των όπλων στη χώρα.

Τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, ο Ορέο, ένα πίτμπουλ ηλικίας περίπου ενός έτους, πήδηξε πάνω στο κρεβάτι του αφεντικού του αλλά η πατούσα του μπλέχτηκε στη σκανδάλη του όπλου που βρισκόταν εκεί. Η σφαίρα βρήκε τον ιδιοκτήτη του σκύλου και του όπλου στον αριστερό μηρό και τον τραυμάτισε ελαφρά.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο δωμάτιο έναν κάλυκα, όχι όμως και το όπλο του «εγκλήματος» που φέρεται ότι το πήρε μαζί της η σύντροφος του άνδρα. Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη δίπλα του στο κρεβάτι όταν συνέβη το ατύχημα, αλλά έφυγε από το σπίτι πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

Στις ΗΠΑ τα πυροβόλα όπλα που κυκλοφορούν είναι περισσότερα από τους κατοίκους της χώρας. Ο αριθμός των θανάτων από πυροβολισμούς είναι ο υψηλότερος απ’ όλες τις αναπτυγμένες χώρες.

Εκτός από τις μαζικές επιθέσεις, ακόμη και σε σχολεία, που βυθίζουν στο πένθος τη χώρα, ο τοπικός Τύπος συχνά καταγράφει πολλά ατυχήματα, συχνά με δραματική κατάληξη. Το 2023 στο Οχάιο, ένα παιδί δύο ετών σκότωσε κατά λάθος τη μητέρα του, που ήταν έγκυος οκτώ μηνών, όταν την πυροβόλησε στην πλάτη με ένα γεμάτο, αφύλαχτο πιστόλι. Νωρίτερα την ίδια χρονιά, ένας σκύλος σκότωσε έναν κυνηγό, που βρισκόταν στο μπροστινό μέρος ενός οχήματος, όταν πάτησε με την πατούσα του τη σκανδάλη ενός τουφεκιού, που ήταν τοποθετημένο στο πίσω μέρος.

Το 2018 ένας άλλος σκύλος, ο Μπέιλιου, διασταύρωση πίτμπουλ με λαμπραντόρ, κατάφερε να απασφαλίσει ένα όπλο των 9 χιλιοστών και να πυροβολήσει, τραυματίζοντας στο πόδι τον 51χρονο ιδιοκτήτη του. Η αστυνομία έκανε τότε γνωστό ότι δεν θα ασκούσε δίωξη στον «ύποπτο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

