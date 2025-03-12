Αξιωματούχος της USAID έδωσε εντολή στο προσωπικό να καταστρέψει απόρρητα έγγραφα

Ορισμένοι υπάλληλοι της USAID έλαβαν εντολή να καταστρέψουν διαβαθμισμένα έγγραφα και αρχεία προσωπικού. Η συγκεκριμένη εντολή προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο εκπρόσωπος της υπηρεσίας χαρακτήρισε την καταστροφή των εγγράφων ως κίνηση ρουτίνας.

Το έγγραφο φαίνεται να υπεγράφη από την αναπληρώτρια εκτελεστική γραμματέα της USAID, Erica Carr.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Λευκός Οίκος είπε ότι το σημείωμα εστάλη σε έναν αριθμό υπαλλήλων και σχετίζεται με την απόφαση να παραδοθούν σύντομα τα γραφεία της USAID στην Ουάσιγκτον, στην Υπηρεσία Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ.

«Τα έγγραφα που ζητήθηκε να καταστραφούν ήταν παλιά, ενώ τα πρωτότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν σε απόρρητα συστήματα υπολογιστών», έγραψε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο X.

Ως απάντηση στη δημοσιοποίηση της οδηγίας, υποβλήθηκαν δύο χωριστές προσφυγές στη δικαιοσύνη για να σταματήσει η καταστροφή των εγγράφων. Δικηγόροι που εκπροσωπούν εργολάβους της USAID υπέβαλαν επείγουσα αίτηση για δικαστική απόφαση που θα αναγκάζει την κυβέρνηση «να διατηρήσει όλα τα έγγραφα με οποιαδήποτε πιθανή σχέση με εκκρεμείς διαφορές».

Οι δικηγόροι και των δύο πλευρών είπαν ότι δεν κατέστρεψαν τα αρχεία προσωπικού και «δεν θα καταστρέψουν πρόσθετα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στα γραφεία της USAID» χωρίς να ειδοποιήσουν το δικαστήριο.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ είχε επίσης επικοινωνήσει με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την USAID για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμόρφωση με την ομοσπονδιακή τήρηση αρχείων, σύμφωνα με βοηθό του Κογκρέσου.

Αυτή η κίνηση ουσιαστικά εξαλείφει την USAID ως αυτόνομη οντότητα. Ακολουθεί τις ευρύτερες προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις δαπάνες εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ και να απολύσει τους περισσότερους από τους 10.000 υπαλλήλους της υπηρεσίας βοήθειας.

«Δεν υπάρχει λόγος η USAID να καταστρέφει αρχεία», είπε η Lauren Harper στο Freedom of the Press Foundation. «Ως ο διάδοχος οργανισμός της USAID, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποτίθεται ότι θα αναλάβει τον έλεγχο των αρχείων της USAID».

Ο ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει στις υπηρεσίες να καταστρέφουν ή να απορρίπτουν αρχεία «χωρίς ειδική εξουσιοδότηση από τον Αρχειοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών». Οι υπηρεσίες πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων και να λάβουν έγκριση από την Εθνική Αρχή και Διοίκηση Αρχείων πριν από την εκκαθάριση των αρχείων.

