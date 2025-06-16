Προειδοποιήσεις για αυξανόμενες ηλεκτρονικές παρεμβολές στον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ

H υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, την οποία διαχειρίζεται το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό, δήλωσε σήμερα ότι έλαβε πολλές αναφορές για αυξανόμενες ηλεκτρονικές παρεμβολές στα ύδατα του Κόλπου και του στενού του Ορμούζ.

Πρόσθεσε πως οι παρεμβολές επηρεάζουν σημαντικά την αναφορά θέσης των πλοίων μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Η προειδοποίηση συμπίπτει με την αυξημένη ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, με το Ισραήλ να συνεχίζει να πλήττει στόχους μέσα στο Ιράν και την Τεχεράνη να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος.

Η UKMTO συνέστησε στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν περιστατικά ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Πηγή: skai.gr

