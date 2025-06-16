Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, Δευτέρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν οι οποίοι και συνομίλησαν για την κλιμάκωση της έντασης που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή καταδικάζοντας την «πράξη βίας» του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν πρέπει να τερματιστεί και να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματία, αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι είναι πολύ πιθανό το Ισραήλ να καταφύγει σε τετελεσμένα γεγονότα στην περιοχή.

Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη διαμεσολάβηση στις συνομιλίες με την Ουκρανία και επισήμανε ότι η Ρωσία τηρεί τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.

Νωρίτερα, σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη αν χρειαστεί να διαμεσολαβήσει στη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν διευκρινίζοντας ότι οι προηγούμενες προτάσεις της για αποθήκευση ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία παραμένουν στο τραπέζο.

