Ποινή φυλάκισης έως επτά έτη και τέσσερις μήνες καθώς και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του ζητά ο εισαγγελέας για τον προφυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, αναφορικά με δηλώσεις του εις βάρος του επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Η υπόθεση αυτή ήταν προγενέστερη των υποθέσεων που οδήγησαν στη σύλληψή του στις 19 Μαρτίου και δεν συνδέεται άμεσα με αυτές.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές της Σηλυβρίας, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου κατηγορούμενος για στοχοποίηση του αρχεισαγγελέα της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ.

«Είμαι εδώ, σε αυτό το μπουντρούμι, επειδή κέρδισα την Κωνσταντινούπολη τρεις φορές ενάντια σε αυτή τη νοοτροπία. Είμαι εδώ επειδή ασκούσαμε φιλολαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση για 16 εκατομμύρια ανθρώπους. Είμαι εδώ επειδή ήμουν ο φύλακας της Κωνσταντινούπολης. Είμαι εδώ επειδή, για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, εξελέγην υποψήφιος για την προεδρία με 15,5 εκατομμύρια ψήφους στις προκριματικές εκλογές», δήλωσε ο Ιμάμογλου. «Μας δικάζουν; Δεν μας δικάζουν, κατ' ευθείαν μας τιμωρούν», συμπλήρωσε.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έφτασε στην αίθουσα του δικαστηρίου με χειροκροτήματα και συνθήματα, ενώ στο ακροατήριο βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο οποίο ανήκει ο ίδιος, ο Οζγκιούρ Οζέλ, και η σύζυγός του Ντιλέκ Ιμάμογλου.

Μετά την ανάγνωση της εισαγγελικής πρότασης, το δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της δίκης στις 16 Ιουλίου.

Η εισαγγελική έρευνα εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε διαταχθεί στις 20 Ιανουαρίου για τις δηλώσεις του σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική εκπομπή, που αφορούσαν τον επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ και την οικογένειά του. Ο 43χρονος Γκιουρλέκ, ως δικαστής αρχικά και εισαγγελέας στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες δίκες που αφορούσαν διώξεις κατά στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων στην καταδίκη του συμπροέδρου του φιλοκουρδικού Κόμματος Δικαιοσύνης των Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς και στις διώξεις εις βάρος του Ιμάμογλου καθώς και δημάρχων του CHP σε περιφερειακούς δήμους της Κωνσταντινούπολης. Στο παρελθόν είχε χρηματίσει υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα για ξεχωριστές δηλώσεις εις βάρος του εισαγγελέα Ακίν Γκιουρλέκ κινήθηκε τον προηγούμενο μήνα και κατά του προέδρου του Οζγκιούρ Οζέλ, με την κατηγορία της «απειλής δικαστικού λειτουργού με στόχο την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των καθηκόντων του» και της «δημόσιας προσβολής δημόσιου λειτουργού».

Σε συλλαλητήριο του CHP στην συνοικία Γκαζιοσμάνπασα της Κωνσταντινούπολης, στις 4 Ιουνίου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέβη σε σκληρές δηλώσεις κατά του επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ σχετικά με τη σύλληψη πέντε δημάρχων του CHP, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου στη βασική υπόθεση διαφθοράς που εκκινήθη εις βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνστνατινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο ηγέτης του CHP είχε χαρακτηρίσει τον Ακίν Γκιουρλέκ στο παρελθόν «πλανόδια γκιλοτίνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

