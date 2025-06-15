Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πριν από περίπου 50 χρόνια, οι τότε Σοβιετικοί έκαναν γεωτρήσεις στο Τουρκμενιστάν προς αναζήτηση φυσικού αερίου. Ένα ατύχημα προκάλεσε έναν κρατήρα 70 μέτρα πλάτους και 30 μέτρα βάθους μέσα στον οποίο όλο αυτό το διάστημα καίγεται μεθάνιο και ο οποίος αποκαλείται «πύλες της κολάσεως».



Αν ο κρατήρας στο πρώην κρατίδιο της ΕΕΣΔ έχει το όνομα, τη…χάρη μάλλον πρέπει να την αναζητήσουμε στο νησί Καργκ. Πολύ μικρό νησί, μόλις 20τ.χμ. , το μόνο νησί στη Μέση Ανατολή που έχει πόσιμο νερό εξαιτίας των πετρωμάτων ασβεστόλιθου. Η αξία του όμως δεν είναι αυτή. Η αξία του έγκειται στο ότι εκεί βρίσκεται η καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν.



Από τον τερματικό σταθμό στο Καργκ φεύγει το 90% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν ( και που η συντριπτική του πλειοψηφία με αναφορές να κάνουν λόγο και για 90% να καταλήγει στα λιμάνια της Κινεζικής επαρχίας Σαντόνγκ).

Γι’ αυτό το νησάκι, το Ιράν έχει απευθύνει απειλή προς πάσα κατεύθυνση ότι αν υπάρξει χτύπημα «και δεν μπορούμε να εξάγουμε εμείς πετρέλαιο, τότε δεν θα εξάγει κανείς».



Και εδώ μπαίνουν τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους του πλανήτη. Το Ιράν από μόνο του θεωρείται εξαιρετικά απίθανο ( 7% δίνει η JP Morgan) να κλείσει με δική του πρωτοβουλία τα στενά. Θα είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια του. Δεν θα διστάσει όμως να το κάνει αν «πειραχθεί» το «πετράδι του στέμματος».



Αν τα στενά κλείσουν, ανοίγει το κουτί της Πανδώρας.

1 στα 3 λίτρα του θαλάσσια μεταφερόμενου πετρελαίου διοχετεύεται στον πλανήτη μέσω των Στενών.

1 στα 5 φορτία LNG στον πλανήτη έχει την αφετηρία του στην περιοχή και διέρχεται των στενών

Με το πέρασμα του χρόνου, 2 λιμάνια στη …μύτη των Στενών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για το θαλάσσιο εμπόριο.

- Το Τζεμπέλ Άλι του Ντουμπάι είναι το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι στον πλανήτη. Διαχειρίζεται 15εκατ κοντέινερ ετησίως.

- To Κορ φακαν στον κόλπο του Ομάν , με 5εκατ. κοντέινερ.



Στο κλείσιμο των Στενών μπορεί να δούμε μια εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου έως και τα 130$/βαρέλι από τα 74$ σήμερα, μια αύξηση 75% σχεδόν.



Σύμφωνα με το ΔΝΤ για κάθε 10% αύξηση τιμών του πετρελαίου, το παγκόσμιο ΑΕΠ υποχωρεί 0,2 μονάδες και ο πληθωρισμός αυξάνεται 0,4. Οι συνέπειες δηλαδή παγκοσμίως θα είναι δραματικές.



Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας προειδοποιεί σε έκθεση της ότι εξαιτίας των περιορισμένων επιλογών παράκαμψης των Στενών, θα εκδηλώνονταν άμεσα ελλείψεις πετρελαίου στην αγορά.

Τα πράγματα θα ήταν ακόμη χειρότερα στην περίπτωση του LNG καθώς δεν υπάρχουν καθόλου εναλλακτικές για τη μεταφορά του από το Κατάρ (δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον πλανήτη) πρωτίστως και δευτερευόντως από τα ΗΑΕ.



Έτσι σε χώρες βαθιά εξαρτημένες από το LNG του Κατάρ όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές το πλήγμα για τη βιομηχανική τους παραγωγή θα ήταν τεράστιο.

Ταυτόχρονα θα εντεινόταν ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη για την προμήθεια LNG γεγονός που ανέβαζε στα ύψη τις τιμές γεγονός που θα οδηγούσε και στις 2 ηπείρους αναγκαστικά σε μείωση τις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φυσικού αερίου, περικοπές στη χρήση του στα δημόσια κτίρια και χρήση δελτίου για τους βιομηχανικούς τομείς.



Πηγή: skai.gr

