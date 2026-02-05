Διακοπή ρεύματος στην ανατολική Κούβα λόγω βλάβης

Η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται η Σαντιάγο ντε Κούμπα--η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της νήσου--βυθίστηκε στο σκοτάδι χθες Τετάρτη το βράδυ, εξαιτίας βλάβης σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

«Στις 20:54, σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρίνισε το Canal Caribe.

Πηγή: skai.gr

