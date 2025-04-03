Οι δασμοί του Τραμπ «δεν θα έχουν παρά μόνο χαμένους» λέει η συνομοσπονδία γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί που αναγγέλθηκαν χθες Τετάρτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα έχουν παρά μόνο χαμένους», ξεκαθάρισε η συνομοσπονδία γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA), καλώντας την ΕΕ να αντιδράσει «σθεναρά» μεν, αλλά επιδεικνύοντας επίσης «βούληση να διαπραγματευτεί».

«Η ΕΕ καλείται τώρα να δράσει με ενιαίο τρόπο και την απαραίτητη ισχύ, συνεχίζοντας να στέλνει το μήνυμα πως έχει βούληση να διαπραγματευτεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της ο συλλογικός φορέας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, για την οποία οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.