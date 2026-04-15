Ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία του Περού Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα συγκέντρωσε χθες Τρίτη εκατοντάδες υποστηρικτές του στη Λίμα κι έδωσε «24 ώρες» προθεσμία στις εκλογικές αρχές να ακυρώσουν τις εκλογές της Κυριακής, στις οποίες βλέπει «απάτη».

Η Κέικο Φουχιμόρι, 50 ετών, βρίσκεται ακόμη στην πρώτη θέση, με κάτι παραπάνω από το 80% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ωστόσο δίνεται μάχη για τη δεύτερη, που συνεπάγεται συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την 7η Ιουνίου.

Πάνω από 50.000 ψηφοφόροι, που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία την Κυριακή εξαιτίας προβλημάτων στις παραδόσεις εκλογικού υλικού, κλήθηκαν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα τη Δευτέρα.

«Τους δίνω 24 ώρες για να ανακηρύξουν απόλυτα άκυρη αυτή την εκλογική απάτη», επέμεινε ο πρώην δήμαρχος της περουβιανής πρωτεύουσας, της Λίμα, πλαισιωμένος από εκατοντάδες οπαδούς του, και κάλεσε να υπάρξει κινητοποίηση σε εθνική κλίμακα αν η απαίτηση αυτή απορριφθεί.

«Είμαι αγανακτισμένη για αυτή την αηδιαστική νοθεία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Χιμένες, 38 ετών, ανάμεσα στους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν μπροστά στην έδρα του εκλογοδικείου (JNE). «Θέλουμε νέες εκλογές», φώναζε το πλήθος.

Η εκλογική αρχή πρέπει «να δράσει, να δηλώσει εντελώς άκυρη τη διαδικασία αυτή ή να βρει λύση», είχε πει νωρίτερα ο υποψήφιος Λόπες Αλιάγα, από τα φαβορί του πρώτου γύρου.

Η κ. Φουχιμόρι, η κόρη του αυταρχικού άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), παραμένει πρώτη με σχεδόν το 17% των ψήφων έπειτα από την καταμέτρηση του 82% των ψηφοδελτίων, που προχωρά με βραδύτητα.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, στα οποία αρχικά τον τόνο έδιναν αυτά από την πρωτεύουσα Λίμα, θέλουν τον κ. Λόπες Αλιάγα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αλλά το προβάδισμά του προοδευτικά μειώνεται.

Στατιστικές προβολές του ινστιτούτου Ipsos φέρουν τον Ρομπέρτο Σάντσες, 57 ετών, υποψήφιο κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, που βρίσκεται κοντά στον πρώην πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο, να περνά στον β΄ γύρο.

Αυτός ο τελευταίος αυξάνει το ποσοστό του προοδευτικά, έχει φτάσει στο 11%, ενώ ο Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα εξασφαλίζει ως τώρα κάτι παραπάνω από το 13%. Η διαδικασία «πρέπει να γίνει σεβαστή» ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είπε στο AFP χθες ο κ. Σάντσες.

Αμφίρροπη μάχη

Τα διαδικαστικά προβλήματα «δίνουν επιχειρήματα, τη χειρότερη στιγμή, σε πολλούς παράγοντες οι οποίοι, αν δεν τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα, φωνάζουν πως έγινε νοθεία, αν όχι κάτι χειρότερο», σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πολιτολόγος Εδουάρδο Νταργιάν.

«Δεν βρήκαμε κανένα αντικειμενικό στοιχείο που να υποστηρίζει τις καταγγελίες για νοθεία ως αυτό το στάδιο (...) όμως είναι σαφές ότι υπήρξαν σοβαρές δυσλειτουργίες», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Αναλίσα Κοράδο, η επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο JNE υποβλήθηκε προσφυγή εναντίον του επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας εκλογικών διαδικασιών (ONPE) Πιέρο Κορβέτο και άλλων αξιωματούχων για παραβίαση του δικαιώματος συμμετοχής στην ψηφοφορία και παρεμπόδιση της ψηφοφορίας, ενώ συνελήφθη άλλος αξιωματούχος και διενεργούνται έρευνες σε βάρος υπεργολάβου.

Η διαφορά «ανάμεσα στους υποψήφιος είναι πολύ μικρή, πρέπει να περιμένουμε με σύνεση και σεβασμό», σχολίασε η κ. Φουχιμόρι, παρότι την επομένη των εκλογών πανηγύριζε τη νίκη επί του «εχθρού», που είναι κατ’ αυτή η περουβιανή αριστερά.

Στη χώρα όπου η πολιτική αστάθεια είναι χρόνια –γνώρισε οκτώ προέδρους μέσα σε δέκα χρόνια–, ορισμένοι πολίτες δεν κρύβουν πως έχουν απαυδήσει.

«Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν ξέρουμε καν αν τα αποτελέσματα είναι αληθινά. Πρέπει να ξαναγίνουν οι εκλογές», έκρινε η Γεραλδίν Γκαρίδο, 35χρονη ρεσεψιονίστ.

Πάνω από 27 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες στο κράτος των Άνδεων –όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική– για να εκλέξουν, πέρα από τον ή την πρόεδρο, τα μέλη του κοινοβουλίου, το οποίο, για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1990, θα αποκτήσει ξανά δυο σώματα, Βουλή και Γερουσία.

Με φόντο την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, αρκετοί υποψήφιοι έκαναν ακραίες προτάσεις, από την οικοδόμηση φυλακών στη ζούγκλα, περικυκλωμένων από δηλητηριώδη ερπετά, τη χορήγηση πριμ σε αστυνομικούς αν σκοτώνουν κακοποιούς, την επαναφορά της ποινής του θανάτου...

Ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος κανονικά πρέπει να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντά την 28η Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

