Ο υποψήφιος κεντροαριστερής συμμαχίας για την προεδρία Ζαμαντού Ορσί αναδείχθηκε νικητής του δεύτερου γύρου των εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή, εξασφαλίζοντας πάνω από 81.000 ψήφους περισσότερες από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Άλβαρο Δελγάδο, σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το εκλογοδικείο (την εφορευτική επιτροπή).

Με το 94,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ο κ. Ορσί λάμβανε 1.124.420 ψήφους έναντι 1.042.001 του κ. Δελγάδο, κατά τα δεδομένα της εφορευτικής επιτροπής.

Ο συντηρητικός απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λουίς Λακάγιε Που ανακοίνωσε μέσω X, πως τηλεφώνησε στον υποψήφιο της κεντροαριστεράς για την προεδρία Ζαμαντού Ορσί και τον συνεχάρη, υποσχόμενος να προσφέρει κάθε βοήθεια στη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

