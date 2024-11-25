Περού: Λεωφορείο με μαθητές πέφτει σε χαράδρα, 11 νεκροί

Ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Περού όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, συγγενείς τους κι εκπαιδευτικούς εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαράδρα έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το περουβιανό πρακτορείο ειδήσεων Andina, στο λεωφορείο επέβαιναν 58 άνθρωποι.

«Έχουμε 11 νεκρούς στο δυστύχημα. Ανάμεσά τους είναι πέντε μαθητές 17 ετών καθώς και παιδί δύο ετών», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόρχε Σάντσες, αξιωματούχος στον νομό Σαν Μαρτίν. Σύμφωνα με τις αρχές, άλλοι 18 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν.

Το λεωφορείο μετέφερε κόσμο που συμμετείχε σε σχολική εκδρομή κι είχε αναχωρήσει από την Πίουρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Στο Περού καταγράφεται υψηλός αριθμός τροχαίων δυστυχημάτων. Το 2023, η χώρα θρήνησε 3.138 νεκρούς εξαιτίας τροχαίων, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείο Μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

