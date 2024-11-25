ΗΠΑ: «Φρικιαστικό έγκλημα» ο φόνος του ραβίνου στα ΗΑΕ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταδίκασε τη δολοφονία του ισραηλινομολδαβού ραβίνου Τσβι Κόγκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «φρικιαστικό έγκλημα», κατά τον Λευκό Οίκο.

«Πρόκειται για φρικιαστικό έγκλημα», στρεφόμενο «εναντίον όσων υπερασπίζονται την ειρήνη, την ανεκτικότητα και τη συνύπαρξη». Και επίσης για «επίθεση εναντίον των ΗΑΕ και της απόρριψης από μέρους τους του βίαιου εξτρεμισμού», τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η αμερικανική προεδρία ο Σον Σάβετ, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναφέρθηκε σε «αντισημιτικό» έγκλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.