Συρία: Δεκαπέντε Σύροι προσκείμενοι στην Τουρκία νεκροί σε μάχες με δυνάμεις των Κούρδων

Τουλάχιστον 15 σύροι μαχητές προσκείμενοι στην Τουρκία σκοτώθηκαν χθες Κυριακή όταν παρεισέφρησαν σε εδάφη που ελέγχουν δυνάμεις υπό κουρδική διοίκηση στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), που ελέγχουν αχανή έκταση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, «παρεισέφρησαν σε θέσεις» οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Άγκυρα στα περίχωρα του Χαλεπιού, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες» στις οποίες σκοτώθηκαν δεκαπέντε μαχητές υποστηριζόμενοι από την Τουρκία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στη βόρεια Συρία, οι συγκρούσεις έγιναν κοντά στην πόλη Αλ Μπαμπ, όπου οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, παράταξη υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, υπήρξαν αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), τα τελευταία οχυρά της οποίας στη συριακή επικράτεια έπεσαν το 2019.

Κυρίαρχη συνιστώσα του είναι οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τον συριακό βραχίονα της εκτός νόμου τουρκικής κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην τουρκική πρωτεύουσα την 23η Οκτωβρίου. Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξη ότι οι δράστες της «παρεισέφρησαν» στην επικράτεια της χώρας του από τη Συρία.

Τουρκικά στρατεύματα και οργανώσεις ανταρτών προσκείμενες στην Τουρκία ελέγχουν μεγάλο τμήμα της βόρειας Συρίας έπειτα από σειρά επιθέσεων από το 2016, που έβαλαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο τις ΣΔΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.