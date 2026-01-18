Γερμανός ΥΠΟΙΚ: «Δεν θα εκβιαστούμε από τον Τραμπ»

Η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της δεν πρόκειται να «εκβιαστούν» από τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πρόσθετους δασμούς για να πιέσει την Ευρώπη σχετικά με τη διένεξη για τη Γροιλανδία.

«Η Γερμανία θα τείνει πάντα χείρα βοηθείας προς τις ΗΠΑ για την εξεύρεση κοινών λύσεων, αλλά το Βερολίνο δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον σε αυτό το σημείο», ανέφερε ο Κλινγκμπάιλ σε δήλωσή του.

«Και έτσι, το μήνυμα είναι σαφές: δεν θα εκβιαστούμε και θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

