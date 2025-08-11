Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε, το 1997, οι γιοι της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, κληρονόμησαν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, ύψους 13 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών της στοιχείων, των κοσμημάτων και των χρημάτων της.

Τα χρήματα τοποθετήθηκαν σε καταπιστεύματα και επενδύθηκαν, με αποτέλεσμα η περιουσία να εκτοξευθεί σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια λίρες τα χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Υπάρχει όμως ένα οικογενειακό κειμήλιο που δεν αποτέλεσε μέρος της κληρονομιάς της προς τα παιδιά της. Αυτό είναι το πατρικό σπίτι της Νταϊάνα – εκεί όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε μέχρι τα 14 της χρόνια και ετάφη – στο Άλθορπ του Νορθάμπτονσιρ, στην Αγγλία.

Το μαυσωλείο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στους κήπους του Άλθορπ

Πριν τον γάμος της με τον Κάρολο, η Νταϊάνα ονομαζόταν Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ.

Η ιδιωτική έκταση και το ακίνητο στο Άλθορπ άνηκε πάντα στην οικογένεια Σπένσερ και σύμφωνα με τη βρετανική παράδοση της ανδρική πρωτοτοκίας - όπου ο τίτλος και η περιουσία ενός αριστοκράτη περνάνε στον μεγαλύτερο γιο, αντί για το μεγαλύτερο παιδί - το σπίτι θα κληρονομήσει ένα σχετικά άγνωστο μέλος της οικογένειας.

Το Αλθροπ θα περιέλθει στον ξάδερφο του Γουίλιαμ και του Χάρι, Λούις Σπένσερ, γιο του αδελφού της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, και της πρώτης συζύγου του, Βικτόρια Λόκγουντ.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Λούις Σπένσερ, έχει μια μεγαλύτερη αδερφή, τη Λαίδη Κίτι Σπένσερ, θα κληρονομήσει τον τίτλο και την περιουσία, που εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με την αιώνια πρακτική της ανδρικής πρωτοτοκίας,



Πηγή: skai.gr

