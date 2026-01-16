Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους για να επιτρέψει την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, χωρίς όμως να παραχωρήσει στο Κίεβο πλήρη δικαιώματα μέλους, τα οποία θα «κερδίσει» μόνο μετά από μεταβατικές περιόδους, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Η ιδέα, η οποία βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, προορίζεται ως μέρος μιας μεταπολεμικής εγγύησης ασφάλειας από την Ευρώπη, σημειώνει το Reuters.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027 συμπεριλήφθηκε σε ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που συζητήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διπλωμάτες, ως μέτρο για τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

Ωστόσο, πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ πιστεύουν ότι η ημερομηνία αυτή, ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη ημερομηνία, είναι εντελώς μη ρεαλιστική, διότι η ένταξη στην ΕΕ είναι επί του παρόντος μια διαδικασία η οποία προχωρά μόνο όταν υπάρχει πρόοδος στην προσαρμογή της νομοθεσίας μιας χώρας στα πρότυπα της ΕΕ.

Η ιδέα που προτάθηκε από αξιωματούχους της ΕΕ θα ανέτρεπε την παραδοσιακή διαδικασία, αν και ακόμη και η περιορισμένη ένταξη θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που επικρατούσε όταν καταρτίστηκαν για πρώτη φορά οι κανόνες ένταξης», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Η Ουκρανία –και ενδεχομένως και άλλες υποψήφιες χώρες– θα ενταχθούν γρήγορα στην ΕΕ και στη συνέχεια θα αποκτήσουν «σταδιακή πρόσβαση» στα δικαιώματα ψήφου, ανάλογα με την πρόοδό τους στην εκπλήρωση των κριτηρίων πλήρους ένταξης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.