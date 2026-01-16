Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, στο Καράκας, όπως ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τη Ροδρίγκες με οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου «να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», αναφέρει η εφημερίδα.

Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών», αναφέρουν οι NYT.

Στη διάρκεια της θητείας της ως αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, η Ροδρίγκες ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, σχετικά με μια συμφωνία ώστε ο απομακρυνθείς τώρα πρώην πρόεδρος Μαδούρο να εγκαταλείψει οικειοθελώς την εξουσία, ανέφερε η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

