Δικαστήριο στη Νορβηγία καταδίκασε σήμερα έναν ισλαμιστή ως υπεύθυνο για τον σχεδιασμό της αιματηρής ένοπλης επίθεσης σε γκέι μπαρ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride το 2022 στο Όσλο, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 30 ετών.

Πρόκειται για τον Αρφάν Μπατί, 48 ετών, Νορβηγό γεννημένο στο Όσλο, ο οποίος δικάστηκε για συνέργεια σε τρομοκρατική ενέργεια, παρότι κατά τον χρόνο της επίθεσης βρισκόταν στο Πακιστάν.

Κατά την επίθεση, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, όταν ένοπλος που ενήργησε μόνος του —ο Ζανιάρ Ματαπούρ, Νορβηγός ιρανικής καταγωγής— άνοιξε πυρ στο London Pub, σημείο αναφοράς για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα του Όσλο, καθώς και σε γειτονικό μπαρ στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Πολλοί ακόμη άνθρωποι υπέστησαν ελαφρότερους τραυματισμούς μέσα στο χάος που επικράτησε μετά τους πυροβολισμούς. Τον Ιούλιο του 2024, ο Ματαπούρ κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και τρομοκρατία σε σχέση με την επίθεση και καταδικάστηκε επίσης σε κάθειρξη 30 ετών, τη βαρύτερη ποινή που προβλέπει η νορβηγική νομοθεσία.

Ο Μπατί εκδόθηκε στη Νορβηγία το 2024 και έκτοτε τελεί υπό κράτηση. Στο δικαστήριο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν και διατηρεί το δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητη έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2023 κατέληξε στο συμπέρασμα πως η επίθεση θα μπορούσε να είχε αποτραπεί, εάν η αστυνομία είχε αξιοποιήσει έγκαιρα προειδοποίηση που είχε λάβει από ξένη υπηρεσία πληροφοριών.



