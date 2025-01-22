Πρίγκιπας Χάρι: Εξωδικαστική συμφωνία με τον όμιλο Μέρντοκ

Εξωδικαστικά τα βρήκαν τελικά ο πρίγκιπας Χάρι με τον όμιλο News Group Newspapers (NGN), ιδιοκτησίας Ρούπερτ Μέρντοχ στην υπόθεση για την παράνομη απόκτηση πληροφοριών, μέσω παγιδευμένων με κοριούς τηλεφώνων, λίγο πριν ξεκινήσει σήμερα η δίκη στο Λονδίνο.

Ο Χάρι είχε καταθέσει αγωγή κατά τον ομίλου - ο οποίος περιλαμβάνει τις εφημερίδες The Sun και News of the World - σε δικαστήριο του Λονδίνου υποστηρίζοντας ότι ο NGN απέκτησε παράνομα πληροφορίες για την ιδιωτική του ζωή από το διάστημα 1996-2011.

Η αγωγή είχε κατατεθεί μετά την παραδοχή από τον όμιλο του Μέρντοχ ότι ο 40χρονος πρίγκιπας, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου υπήρξε όντως θύμα παράνομης ενέργειας.

Ο δικηγόρος του Χαρι δήλωσε σήμερα ότι υπήρξε εξωδικαστική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας ο όμιλος παραδέχτηκε ότι ο πρίγκιπας υπήρξε θύμα παράνομων ενεργειών από την Sun και ότι η News of the World είχε παγιδεύσει το τηλέφωνό του.

Μάλιστα, ο Ντέιβιντ Σέρμπορν είπε ότι πρόκειται για μια «μνημειώδη νίκη».

Ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Sun προσφέρει «πλήρη και απερίφραστη συγγνώμη» στον πρίγκιπα Χάρι για τη «σοβαρή παρέμβαση» στην ιδιωτική του ζωή και συμφωνεί να του καταβάλει σημαντική αποζημίωση, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Ο όμιλος ζήτησε επίσης συγγνώμη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της αείμνηστης μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνας.

Η NGN έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε θύματα υποκλοπών τηλεφωνικών συνομιλιών και άλλης παράνομης συλλογής πληροφοριών από τη News of the World, και έχει διευθετήσει πάνω από 1.300 αγωγές που αφορούν διασημότητες, πολιτικούς, γνωστούς αθλητές και απλούς πολίτες που συνδέονταν μαζί τους ή με σημαντικά γεγονότα.

Πηγή: skai.gr

