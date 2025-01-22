Νταβός: Η διώρυγα δεν ήταν ποτέ «δώρο» των ΗΠΑ, λέει ο πρόεδρος του Παναμά

Η Διώρυγα του Παναμά δεν ήταν «δώρο» των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα στο Νταβός ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «ανακτήσει» τον έλεγχό της.

«Η Διώρυγα του Παναμά ανήκει στον Παναμά και θα συνεχίσει να ανήκει στον Παναμά. Η Διώρυγα του Παναμά δεν ήταν μια παραχώρηση ή ένα δώρο των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε, σε ένα στρογγυλό τραπέζι που οργανώθηκε με την ευκαιρία της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην Ελβετία.

Όπως είπε, η χώρα του «δεν θα αφήσει να αποσπαστεί η προσοχή της από τέτοιου είδους δηλώσεις».

Στην ομιλία της ορκωμοσίας του τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να «ανακτήσει» τον έλεγχο της διώρυγας του Παναμά, που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό και την οποία κατασκεύασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαινιάστηκε το 1914 και μεταβιβάστηκε στον Παναμά το 1999.

«Δεν μπορεί κάποιος απλώς να παρακάμπτει το διεθνές δίκαιο για να επιβάλει τα κριτήριά του», είπε σήμερα ο Μουλίνο, εκτιμώντας ότι η θέση του Τραμπ οφειλόταν σε «κακή πληροφόρηση».

Η κυβέρνηση του Παναμά εξέφρασε επίσης χθες, Τρίτη, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την ανησυχία της για την πρόθεση που εξέφρασε δημόσια ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ η Κίνα υπογράμμισε σήμερα ότι «δεν επενέβη ποτέ» στις υποθέσεις που συνδέονται με τη διώρυγα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο στρογγυλό τραπέζι για το αν υπάρχει κίνδυνος εισβολής των ΗΠΑ στην Παναμά ο πρόεδρος της χώρας απάντησε στα αγγλικά δύο φορές, και εμφανώς ενοχλημένος: «Σοβαρευτείτε!».

