Η Μόσχα λέει ότι βλέπει παράθυρο ευκαιρίας για διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για συμφωνίες με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σήμερα για τον βαθμό της ικανότητας της εισερχόμενης κυβέρνησης να διαπραγματευτεί, αλλά και πάλι συγκριτικά με την ανικανότητα, από κάθε άποψη, του προηγούμενου επικεφαλής του Λευκού Οίκου (Τζο Μπάιντεν), υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ευκαιρίας, αν και μικρό», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το Interfax.

«Είναι άρα σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι και ποιον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πώς να οικοδομήσουμε με τον καλύτερο τρόπο σχέσεις με την Ουάσινγκτον, πώς να μεγιστοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους», δήλωσε, μιλώντας στο Ινστιτούτο για Αμερικανικές και Καναδικές Μελέτες, στη Μόσχα.

Ο Τραμπ, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τη Δευτέρα, έχει δηλώσει ότι θα τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να διευκρινίζει τον τρόπο.

Χθες προειδοποίησε ότι πιθανόν να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αρνηθεί να διαπραγματευθεί τον τερματισμό της σχεδόν τριετούς σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

