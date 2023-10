Πρέσβης Ισραήλ: Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον Πρωθυπουργό που στέκονται στο Ισραήλ και στους Ισραηλινούς

Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα που στέκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή με το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς, εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ισραηλινός πρέσβης στη χώρα μας Νόαμ Κατς.

Thank you PM and thank you Greece for standing at this very difficult moment with Israel and Israelis. https://t.co/RBSW44amCR