Μπάιντεν: Καμιά πλευρά να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για εκεχειρία στη Γάζα

Εκτιμώντας πως η επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται «πιο κοντά από ποτέ», ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην υπονομεύσουν την διαδικασία.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρει σε δήλωσή του πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπίνκεν μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υπογραμμίσει πως «με τη διαφαινόμενη πλέον ολοκληρωμένη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, κανείς στην περιοχή δεν θα πρέπει με τις ενέργειές του να υπονομεύσει αυτήν την διαδικασία».

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν είχε κρύψει την ενόχλησή του για την αποδιδόμενη στο Ισραήλ επίθεση της 31ης Ιουλίου στην Τεχεράνη, που προκάλεσε τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς ο οποίος εμπλεκόταν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν εξάλλου το Ιράν να μην υλοποιήσει τις απειλές του για αντίποινα, οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχία για ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν θα επιβεβαιώσει την «ακλόνητη υποστήριξη στην ασφάλεια του Ισραήλ», συνεχίζοντας «τις εντατικές προσπάθειές μας για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας».

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν μια νέα πρόταση κατά τις συνομιλίες στη Ντόχα, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ, ωστόσο η Χαμάς απέρριψε τους «νέους ισραηλινούς όρους». Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα θα επαναληφθούν στο Κάιρο την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

