Ένα ακόμη βίντεο με τον Ρωσοϊσραηλινό όμηρο Αλεξάντερ Τρουφάνοφ έδωσε στη δημοσιότητα η Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ), ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος από τις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Το βίντεο έρχεται δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση ενός προηγούμενου βίντεο του Τρουφάνοφ. Είναι επίσης το τέταρτο τέτοιο βίντεό του. Στο παρελθόν έχουν δημοσιευτεί και άλλα πλάνα από ομήρους σε αιχμαλωσία.

Στο βίντεο, ο Τρουφάνοφ στέκεται μπροστά από μια εικόνα του MK Aryeh Deri, του επικεφαλής του θρησκευτικού πολιτικού κόμματος Shas, και του απευθύνεται.

Ζητά από τον Deri, να επηρεάσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης και να την αποτρέψει από το να εγκαταλείψει τον ίδιο και άλλους ομήρους που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.

Ο Τρουφάνοφ αναφέρεται επίσης στη χερσαία είσοδο του Ισραηλινού Στρατού στον Λίβανο. «Μας ξέχασες», φαίνεται να λέει.

«Μετά από ένα χρόνο στην αιχμαλωσία και την εγκατάλειψη της κυβέρνησης. Μας ξεχάσατε [τους ομήρους] και πήγατε στον Λίβανο» λέει και στρέφεται προς τον υπουργό Deri.

«Σας ικετεύω, μην αφήσετε τον [πρωθυπουργό] Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνηση να μας εγκαταλείψουν και να μας αφαιρέσουν τη ζωή. Μην τους αφήσετε να αποφασίσουν ότι η μοίρα μας θα είναι να πεθάνουμε εδώ στο σκοτάδι των τούνελ και να πεθάνουμε στη Γάζα χωρίς ταφή στο Ισραήλ», συνέχισε.

Απευθυνόμενος προς το Deri, είπε ότι ο αρχηγός της Shas είναι «το φως στο τέλος του τούνελ, που καθορίζει τη μοίρα της ζωής μου».

Συνέχισε ότι ο Deri και τα μέλη του κόμματος Shas ήταν οι μόνοι που έμειναν για να τον σώσουν από την κυβέρνηση που τον «εγκατέλειψε» τον ίδιο και τους ομήρους.

Επίσης, αναφέρεται στα λόγια του πρώην αρχιραβίνου Ovadia Yosef και αναφερόμενος στην εβραϊκή εντολή ζητά να κάνουν τα πάντα για την επιστροφή των ομήρων.

«Βάζω στους ώμους σας τη μεγάλη ευθύνη να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι θα απελευθερωθώ», πρόσθεσε ο Τρουφάνοφ.

«Δεν μας μένει χρόνος. Χωρίς συμφωνία ομήρων, δεν έχουμε καμία ευκαιρία να ζήσουμε. Ισραήλ, σε παρακαλώ σώσε μας», κατέληξε ο Τρουφάνοφ στο βίντεο.

Το βίντεο δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τρίτους. Επίσης, δεν υπάρχει τρόπος να επαληθευτεί ακριβώς πότε και πού γυρίστηκαν ή ποιες ήταν οι συνθήκες των ομήρων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και μετά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.