Ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζήτησε σήμερα από το Λονδίνο να σταματήσει η ανησυχία για μια πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος κατανοεί τα διακυβεύματα του πολέμου στην Ουκρανία για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Ξέρω ότι καταλαβαίνει απόλυτα και συμφωνεί μαζί μου ότι αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά και την ασφάλεια τώρα και στο μέλλον των ΗΠΑ», τόνισε ο Ρούτε μετά μια συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Επομένως, πραγματικά, σταματήστε να ανησυχείτε για μια προεδρία Τραμπ», δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Δεν ανησυχώ γιατί είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εμπλέκονται επειδή καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία αλλά και τους ίδιους», πρόσθεσε.

Ορισμένα από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ φοβούνται μια μερική αποδέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου και τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξής τους στην Ουκρανία σε περίπτωση νίκης του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στην ηγεσία του ΝΑΤΟ την 1η Οκτωβρίου, ο Ρούτε είχε ήδη υποβαθμίσει τους φόβους αναφορικά με μια πιθανή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν ανησυχώ, γνωρίζω πολύ καλά τους δύο υποψηφίους και δούλεψα με τον Ντόναλντ Τραμπ για τέσσερα χρόνια», είχε δηλώσει τότε ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

