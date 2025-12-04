Μήνυμα Άγκυρας σε Κίεβο και Μόσχα: Κλήση διπλωματών για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη της Ουκρανίας και τον επιτετραμμένο της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών για να μεταφέρει τις ανησυχίες της σχετικά με μια σειρά επιθέσεων σε πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε την Πέμπτη η υφυπουργός Εξωτερικών, Μπερρίς Εκίντζι.

«Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, με αμοιβαίες επιθέσεις. Και, πρόσφατα, σημειώθηκαν ορισμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της δικής μας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης», είπε η Εκίντζι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Βουλής.

«Χθες και σήμερα, καλέσαμε τον επιτετραμμένο της Ρωσίας και τον πρέσβη της Ουκρανίας για να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας.»

Σημειώνεται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι οι «πολύ τρομακτικές» επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα απειλούν την ασφάλεια όλων στην περιοχή και δείχνουν ότι η εμβέλεια του πολέμου στην Ουκρανία διευρύνεται.

Οι επιθέσεις μέσα στην τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη παραβιάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και επηρεάζουν το εμπόριο, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία — οι οποίες επίσης βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα — εξετάζουν μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

