Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πιέσουν το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση εμπιστευτικής τηλεδιάσκεψης που επικαλείται το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασαν έντονο σκεπτικισμό σχετικά με τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης και των απεσταλμένων της να διαπραγματευτούν μια ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel, το οποίο επικαλείται απομαγνητοφώνηση εμπιστευτικής τηλεδιάσκεψης.

Σε δημοσίευμά του την Πέμπτη, το Spiegel ανέφερε ότι στην τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υπαναχωρήσουν έναντι της Ουκρανίας όσον αφορά ζητήματα εδαφικών παραχωρήσεων και εγγυήσεων ασφάλειας για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα των εδαφών, χωρίς σαφήνεια ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας», είπε, σύμφωνα με το περιοδικό.

Στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές «παίζουν παιχνίδια» και ότι πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικός» τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Spiegel.

Το Βερολίνο αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το γραφείο του Γάλλου προέδρου δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ευρωπαίοι ηγέτες τη Δευτέρα έσπευσαν να δείξουν τη στήριξή τους στον Ζελένσκι, μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας για την αναθεώρηση του ειρηνευτικού σχεδίου που αρχικά ευνοούσε τη Ρωσία.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δέχθηκε στο Κρεμλίνο τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ την Τρίτη.



