FT: Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι μπορεί να υπαναχωρήσει σε κάποιες εδαφικές αξιώσεις με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, αλλά είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εάν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η απαίτηση διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με άμεση γνώση των συνομιλιών. Ο Τραμπ στη συνέχεια μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη το Σάββατο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να εξασφαλίσουν εκεχειρία με τη Μόσχα.

Η κίνηση αυτή θα παρέδιδε στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας περιοχής που κατέχει μερικώς για περισσότερο από μία δεκαετία και όπου τα στρατεύματά της προελαύνουν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα παγώσει τη γραμμή του μετώπου στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις του κατέχουν μεγάλες εκτάσεις, και ότι δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για να καταλάβει περισσότερα εδάφη, σύμφωνα με τρεις από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποσύρει τις βασικές του απαιτήσεις για την «επίλυση των ριζικών αιτιών» της σύγκρουσης, οι οποίες ουσιαστικά θα σήμαιναν το τέλος της ουκρανικής κρατικής υπόστασης στη σημερινή της μορφή και την ανατροπή της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται διατεθειμένος να συμβιβαστεί σε άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού, εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης, σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% του Ντονέτσκ, αλλά η δυτικότερη αλυσίδα πόλεων παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο και είναι κρίσιμη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την άμυνα της χώρας κατά μήκος του ανατολικού μετώπου.

Άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του Ζελένσκι είπαν ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει να παραδώσει το Ντονέτσκ, αλλά θα ήταν ανοιχτός να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζελένσκι θα ήταν επίσης ανοιχτός να εξετάσει το θέμα σε μια τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών του Τραμπ με τον Πούτιν όπως και ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, ο Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με τον Πούτιν, συμβουλεύοντας τον Ζελένσκι να «κάνει μια συμφωνία» με τη Ρωσία.

«Αποφασίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσει ο φρικτός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι να προχωρήσουμε κατευθείαν σε μια Συμφωνία Ειρήνης, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social μετά την τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν όλα πάνε καλά, τότε θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Άνκορατζ.



Πηγή: skai.gr

