Μερτς: Οι ΗΠΑ έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.



Ο Μερτς μίλησε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF, αφού ενημερώθηκε μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες από τον Τραμπ για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν.



«Στο μυαλό των Ευρωπαίων δεν υπάρχουν εδαφικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία» διεμήνυσε ο καγκελάριος της Γερμανίας στη σκιά σχετικών δημοσιευμάτων.



Θα θέλαμε να υπήρχε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Αλάσκα τόνισε.

Εξάλλου, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο N-TV ότι μια συνολική συμφωνία για την Ουκρανία μπορεί να είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός, αρκεί να επιτευχθεί πολύ γρήγορα.

Οι ΗΠΑ προσέφεραν σήμερα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς το Κίεβο να ενταχθεί επίσημα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δήλωσαν νωρίτερα ανώνυμες πηγές στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο. Αναφορά σε αυτή την πρόταση έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή έγινε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και «επαναλήφθηκε» αργότερα κατά τη συνέχιση αυτής της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

